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«أجيال المستقبل» في العين

«أجيال المستقبل» في العين
3 يناير 2025 01:00

هويدا الحسن (العين)

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تحت شعار «سنعنا زرعنا ثقافة مستدامة»، اختتمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، فعاليات برنامج أجيال المستقبل الوطني الشتوي 24 الذي أقيم خلال الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر الماضي، بتوجيهات ورعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس الإدارة. 
وركز البرنامج على محاور رئيسية تعكس رؤية القيادة، من أبرزها: تفعيل قرية إرث زايد التي تضمنت أنشطة متنوعة مثل حرفة النول والتلي والسنع، وفعاليات مدرسة القهوة والسنع.
كما تخلل البرنامج أياماً تخصصية مثل يوم الحرف الإماراتية، وثقافات الشعوب، ويوم التراث الإماراتي، ويوم الصحة والرياضة الذي شهد مشاركة مدربين من ﻧﺎدي أﺑﻮظﺒﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى وعيادات صحية مختلفة.
وفي إطار تعزيز ثقافة القراءة تم خلال البرنامج تقديم العديد من البرامج القرائية والاستمتاع بالقصص المعززة للهوية الوطنية والاستدامة في قاعات مكتبة أجيال المستقبل.

أجيال المستقبل
الإمارات
جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
العين
شما بنت محمد
شما بنت محمد بن خالد
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