«موسم دبي الفني 2025».. تجارب فنية وإبداعية متنوعة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، انطلاق «موسم دبي الفني 2025»، الذي سيقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة، خلال الفترة من 4 يناير وحتى 20 أبريل 2025، ويجمع الموسم الذي يرفع شعار (تجول في عالم الفن والإبداع) تحت مظلته تشكيلة متنوعة من الفعاليات والترفيهية والمهرجانات الفنية، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة الرامية إلى تعزيز مساهمة الفنون في إثراء مشهد دبي الإبداعي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، أهمية موسم دبي الفني ودوره في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتوفير بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعم أصحاب المواهب، وتحفيزهم على التعبير عن أفكارهم ورؤاهم المبتكرة في مختلف المجالات.

وسيبدأ موسم دبي الفني بالتزامن مع النسخة الرابعة من مهرجان (المرموم: فيلم في الصحراء) التي ستقام خلال الفترة من 4 حتى 12 يناير.

وعبر برنامج ثري يتضمن أكثر من 200 عرض وفعالية فنية وثقافية، تطل النسخة الـ 12 من «مهرجان القوز للفنون» يومي 25 26 يناير الجاري.

وستتواصل فعاليات موسم دبي الفني مع النسخة الـ 17 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي ستنطلق في 29 يناير وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

ويتضمن برنامج الموسم أيضاً النسخة الـ 18 من معرض «آرت دبي» الذي تستضيفه مدينة جميرا خلال الفترة من 18 حتى 20 أبريل 2025، في حين، تستعد «دبي أوبرا» على مدار العام المقبل لتقديم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية التي تبرز إبداعات المواهب الإقليمية والدولية في مجالات الفنون الأدائية والموسيقى.