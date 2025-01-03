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برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11

برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11
3 يناير 2025 12:27

اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس، من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وتنافس فيها الشعراء أسماء الحمادي من دولة الإمارات، وسرى علوش من جمهورية مصر العربية، وفارس صالح من فلسطين، ومحمد زياد شودب من سوريا.

حضر الحلقة الدكتور سلطان العميمي المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وعضوَا اللجنة الاستشارية للبرنامج الدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، وجمهور من الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين ومحبي الشعر.

وقررت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور وهب رومية، والدكتور محمد حجو، تأهل الشاعر محمد زياد شودب بحصوله على 47 درجة من 50، والشاعرة أسماء الحمادي بحصولها على 42 درجة من 50، فيما نالت سرى علوش 40 درجة، وفارس صالح 40 درجة، وسيحجز الفائز منهم بتصويت الجمهور خلال الأسبوع المقبل، مقعداً له ويكمل في المرحلة الثانية من البرنامج.

وتم في بداية الحلقة الإعلان عن انتقال الشاعر عماد أحمد أبو أحمد من ألمانيا إلى المرحلة التالية بعد أن حصد 77 من 100 درجة بتصويت الجمهور خلال الأسبوع الماضي، ليرافق المتأهلين بقرار لجنة التحكيم في الحلقة الماضية الشاعرين عثمان الهيشو قرابشي من المغرب، وعلا خضارو من لبنان.

وعقب ذلك، بدأت المنافسات بين الشعراء المشاركين في الحلقة المباشرة الخامسة.

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وفي فقرة "أثر شاعر" اختار الشعراء المشاركون في الأمسية، عدداً من الشعراء الذين كان لهم الأثر في تجاربهم الشعرية.

كما استضافت الحلقة المباشرة الخامسة الفنان الإماراتي محمد المنهالي الذي قدم أداء جمع فيه بين أصالة الشعر الفصيح وعذوبة الشعر النبطي من خلال أغنية "أدرتِ طرفَكِ" التي كتب كلماتها الشاعر علاء جانب، الحاصل على لقب "أمير الشعراء" في الموسم الخامس.

يذكر أن آلية التنافس في الموسم الحادي عشر من برنامج أمير الشعراء تشمل عدة مراحل للوصول إلى إمارة الشعر، حيث تتكون المرحلة الأولى التي اختتمت أمس من خمس حلقات بمشاركة عشرين شاعراً، ينتقل منهم خمسة عشر شاعراً إلى المرحلة التالية.

وتتكون المرحلة الثانية من ثلاث حلقات يتنافس في كل حلقة خمسة شعراء، تؤهل منهم لجنة التحكيم شاعراً واحداً مباشرة إلى المرحلة المقبلة، وتكون درجات اللجنة في هذه المرحلة 50% مثل سابقتها، ونسبة تصويت الجمهور 50% يتنافس عليها الشعراء الأربعة الباقون طيلة أيام الأسبوع، ليتأهل في النهاية الشاعر الحاصل على أعلى نسبة تصويت من المشاهدين، مضافة إلى ما حصل عليه من لجنة التحكيم.

المصدر: وام
شاطئ الراحة
برنامج أمير الشعراء
إمارة أبوظبي
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