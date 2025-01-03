السبت 4 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يعزّز استراتيجيته لدعم اللغة العربية وقطاع النشر في 2025

«أبوظبي للغة العربية» يعزّز استراتيجيته لدعم اللغة العربية وقطاع النشر في 2025
4 يناير 2025 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تغيث الأطفال النازحين في غزة
131 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص بنهاية 2024

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية خلال عام 2025 في أكثر من 20 معرضاً دولياً للكتاب، وذلك في إطار استراتيجيته المتكاملة الرامية إلى توسيع نطاق حضوره العالمي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز مكانة اللغة العربية، ونشر ثقافة القراءة، واستدامة قطاع النشر ودعمه.
وترسخ مشاركات المركز الخارجية أطر التعاون التي تجمعه مع كبريات دور النشر العربية والأجنبية، وتسهم في تنظيم برامج ثقافية تسلّط الضوء على أحدث إصداراته، وتعكس دور أبوظبي الرائد في دعم صناعة الثقافة والنشر دولياً، وتكريس مكانتها منارة لنشر المعرفة إقليمياً.
كما أنها تتماشى مع جوهر استراتيجية المركز الساعية إلى تعريف العالم على الثقافة العربية الغنية، وإبراز إسهاماتها الأدبية والمعرفية عبر إطلاق مبادرات طموحة، وتنظيم فعاليات متنوعة، وبناء جسور للتبادل الثقافي والمعرفي تُثري المشهد الأدبي الدولي، باعتبارها وسيلة للحوار بين الشعوب.
ونجح المركز منذ انطلاقته في عقد شراكات وعلاقات تعاون مهنية مع أرقى مراكز الثقافة والإبداع في العالم، التي بدورها احتضنت العديد من مبادراته.
ويتيح الحضور الفعال في المعارض الدولية المتخصصة المجال لتطوير هذه الشراكات، وتنظيم المزيد من اللقاءات، وإبرام اتفاقيات تعاون مع أرفع الجهات الثقافية، والناشرين العالميين.
وأطلق المركز خلال مشاركته في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2024 مبادرة «تعزيز الكتاب العربي»، التي شهدت تقديم 2000 عنوان عربي لمكتبات في فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، فضلاً عن جهوده في التعريف باللغة العربية خلال مبادرات «أيام العربية» في موسكو واليابان، لإبراز إمكاناتها وثرائها      أمام أكبر الثقافات العالمية.
وتوفّر المشاركات الخارجية منصة مهمة لإبرام عقود شراء حقوق الترجمة لمشروع «كلمة»، وعقد صفقات مع الوكلاء والموزعين، وبيع كتب المركز وإصداراته، كما أنها تأتي في إطار «بروتوكول التعاون والتبادل بين معارض الكتاب في مجلس التعاون الخليجي».
وتسهم علاقات المركز بالمؤسسات والهيئات الثقافية المرموقة في أنحاء العالم في توسيع نطاق حضوره ومشاركته في الفعاليات الكبرى، إضافة إلى إتاحة المجال أمام المثقفين من مختلف الدول للمشاركة في الفعاليات والأحداث التي ينظمها وأهمها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يستثمر تلك المشاركات في التعريف بأنشطته وبرامجه، ومزايا المشاركة فيه، وبيع أجنحته ومساحاته، بما يمهد الطريق لجذب ناشرين من أسواق جديدة، واستقطاب كبار الناشرين والأدباء، بالتزامن مع تسليط الضوء على جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزتي كنز الجيل وسرد الذهب، ومشاريعه مثل «كلمة» للترجمة، وإصدارات، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ويعمل المركز ضمن رؤيته المستقبلية، ومن خلال مشاركاته في الفعاليات الدولية على تعميق أطر التواصل، وتوطيد أواصر العلاقات مع الناشرين العالميين، واتحادات الناشرين، ويسعى عبر الشراكة مع اتحاد الناشرين العرب إلى تمكين معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ليكون منصة رئيسة لإطلاق الإصدارات الجديدة باللغة العربية، وتطوير آلية دعم المبدعين الشباب، ونشر إصداراتهم، وتطوير صناعة الكتاب الإلكتروني العربي.

اللغة العربية
الإمارات
مركز أبوظبي للغة العربية
معارض الكتب
معارض الكتاب
آخر الأخبار
سوريون في أحد شوارع دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
ألمانيا تقدم منحاً مالية للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم
4 يناير 2025
دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يربط نهاية سريعة للحرب بموقف «قوي» من ترامب
4 يناير 2025
فلسطينيون يمرون أمام دبابة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
77 قتيلاً في غزة خلال 24 ساعة
4 يناير 2025
خفر السواحل التونسية يوقفون مهاجرين قبالة ساحل صفاقس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. حملات مكثفة لمواجهة عصابات الهجرة غير الشرعية
4 يناير 2025
منظر عام من مدينة دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لتوفير تمويل عاجل لدعم التعافي والاستقرار في سوريا
4 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©