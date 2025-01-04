مهرجان فلج المعلا يبرز تراث أم القيوين العريق ويدعم رواد الأعمال

يشكل مهرجان فلج المعلا الشتوي الثاني، الذي انطلقت فعالياته مساء أمس بتنظيم مجلس سيدات الأعمال ورعاية دائرة السياحة والآثار وغرفة أم القيوين، منصة مهمة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة فضلا عن إبراز الطابع الجغرافي والتراثي المميز لإمارة أم القيوين.

وتفقد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات المهرجان الذي يقام في حصن فلج المعلا لمدة ثلاثة أيام، ويشمل معرض الأسر المنتجة، وعروض السيارات الكلاسيكية، إلى جانب العروض الفلكلورية والتراثية التي يقدمها أهالي المنطقة، وفقرات ترفيهية منوعة للجمهور .

وأكدت سعادة عائشة ليتيم عضو المجلس الوطني الإتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن المهرجان يعد أحد المحركات الداعمة لرواد الأعمال والقطاع السياحي في الإمارة، ويمثل منصة تفاعلية تجمع بين مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية، مما يتيح للزوار والمشاركين فرصة للتواصل والابتكار واستكشاف الفرص الجديدة، إلى جانب مساهمته في تسليط الضوء على الإمارة كوجهة سياحية واعدة تحمل في طياتها إرثا ثقافياً عريقا وإمكانات استثمارية متميزة.

رافق الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، خلال جولته التفقدية للمهرجان، أحمد خلفان مسفر رئيس مجلس ادارة غرفة أم القيوين، وسعادة عائشة راشد ليتيم، وسعادة منى راشد طحنون عضو المجلس الوطني الإتحادي، وهيثم سلطان مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين والإعلاميين.

