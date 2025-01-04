صدور العدد 65 من «القوافي»

الشارقة (الاتحاد)

صدر عن «بيت الشعر» في دائرة الثقافة بالشارقة، العدد 65 من مجلة «القوافي» الشهرية، المتخصّصة في الشعر الفصيح ونقده - في بداية عامها السابع- والتي تحتفي بالمواضيع ذات الصلة به بلاغةً ولغةً وتراثاً، كما تحتفي بالشعراء من مختلف العصور.

وجاءت افتتاحية العدد التي استهلّت بها «القوافي» عددها الجديد بعنوان «مُدن وشُعراء وقَصائد» وذُكر فيها: ظل الشعر العربي حاضراً في مجتمعاتنا، وفي أدقّ تفاصيلنا، نحن العرب، إذ كان هو العنوان الأعلى في صفحات حياتنا الثقافية والاجتماعية بشكل عام، وقد عرفنا عبر مختلف العصور عدداً كبيراً من الشعراء الذين تنقّلوا بين المدن والعواصم العربية، يكتبون أجمل القصائد التي تعكس واقعنا، وتتناقل أبرز الأحداث التي عايشناها في محطات كثيرة ومتنوّعة.