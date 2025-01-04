الأحد 5 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشعر يجمعنا».. لوحة غنائية تحتفي بالوطن والشعر

جانب من الأوبريت (من المصدر)
5 يناير 2025 01:05

سعد عبد الراضي (أبوظبي)
شهد افتتاح برنامج «أمير الشعراء» في موسمه الحادي عشر، والذي يبدأ مرحلته الثانية الخميس المقبل، احتفاءً بالشعر «ديوان العرب»، وذلك من خلال أوبريت «الشعر يجمعنا»، الذي كتبته الشاعرة العُمانية عائشة السيفي، الفائزة بلقب أمير الشعراء في موسمه العاشر، كأول «أميرة» في مسيرة البرنامج، والشاعرة الإماراتية نجاة الظاهري، الحاصلة على المركز الثاني في الموسم ذاته، وجاء الأوبريت في صورة لوحة شعرية غنائية متميزة تعبر عن السلام والمحبة، لحنها الفنان الإماراتي محمد الأحمد، وأداها مجموعة من الطلاب والطالبات من مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي، حيث عبّر الأوبريت عن روح الشعر الذي يضيء على القلوب الإنسانية النقية النابضة بمعاني المحبة السمحة من خلال منسوجة غنائية تفيض بالجمال والسحر، محتفية بدور الإمارات في دعم الشعر واللغة والثقافة، وكذلك الشعر العربي، وما يحمله من قيم سامية.
ومما جاء في أبيات الأوبريت:
للشعر قلوبٌ تحملهُ
قنديلَ سلامٍ تُشعلهُ
وطناً من نورٍ منزلهُ
في سبعِ إماراتٍ كُرما
في شاطئهِ يرسو العربُ
والمجدُ يرافقهُ الأدبُ

فرح وفخر
تقول الشاعرة نجاة الظاهري: منذ الاتصال الأول، لدعوتي إلى المشاركة في كتابة أوبريت الحلقة المباشرة الأولى للموسم الحادي عشر من أمير الشعراء، حتى الانتهاء من عرض الأوبريت على الشاشات، وأنا أشعر بالفرح والفخر والامتنان لهيئة أبوظبي للتراث على هذه الفرصة، لقد كان حلمي أن أشارك في كتابة أوبريت «أمير الشعراء»، وأن تغنّى كلماتي بألحان الملحن القدير محمد الأحمد، هي فرصة لا مثيل لها لنجاة الظاهري، وأجمل ختام لعام 2024. 
وتضيف: كتابة الأوبريت مع الشاعرة الصديقة عائشة السيفي لم يأخذ وقتاً طويلاً، فقد تدفقت كلماتها سريعاً بعد الاجتماع الخاص بالعمل، وارتأيت انتظارها، فكلماتها ملهمة دائماً، وداخلت بمقاطعي بين مقاطعها، لنشكل الموضوع الذي طلب منا التركيز عليه. لقد امتلأنا حماساً أثناء إعداد المادة، خاصة حين علمنا أن أحبائنا الصغار هم من سيؤدون الأغنية، هذه اللحظة التي يصدح فيها الطفل بجمال الشعر واللغة وحب الوطن، هي لحظة غالية على كل كاتب، إذ تريه أملاً كبيراً بالجيل الجديد، الجيل الذي سيحمل شعلة الشعر إلى المستقبل، ويبقيها متقدةً. 

أخبار ذات صلة
«تحسينات مرورية» حول المدارس في أبوظبي
الإمارات.. سوق عمل ديناميكي يدعمه النمو الاقتصادي والذكاء الاصطناعي

رسالة سلام
من جانبها، تقول الشاعرة العُمانية عائشة السيفي: كتابة الأوبريت تجربة فريدة، تعبّر عن روابط الأخوة بين الدول العربية وعن روح الشعر الذي يوحّد الشعوب.. اخترنا كلمات تنقل رسالة حب وسلام، متمنين أن يكون هذا العمل إضافة مميزة إلى المشهدين الثقافي الإماراتي والعربي.
وتضيف السيفي: فوزي بلقب «أمير الشعراء» كان نقطة تحوّل في مسيرتي، وأشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الشعر العربي، خاصة في إبراز دور المرأة كشاعرة قادرة على التعبير عن قضايا إنسانية كبرى من خلال هذا الفن.

الشعر
أمير الشعراء
مسابقة أمير الشعراء
الإمارات
برنامج أمير الشعراء
نجاة الظاهري
محمد الأحمد
مدارس الإمارات الوطنية
آخر الأخبار
ضباط شرطة قرب نُصب تذكاري مؤقت لضحايا العملية الإرهابية في نيو أورليانز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء: هجوم نيو أورليانز يؤكد استمرار إرهاب «داعش»
5 يناير 2025
فلسطيني يجلس وسط الدمار في حي الشجاعية بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: حظر إسرائيل مساعدتنا للفلسطينيين اقترب
5 يناير 2025
استئناف الرحلات الداخلية في 18 ديسمبر الماضي من مطار دمشق إلى حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطار دمشق يعلن استئناف الرحلات الدولية الثلاثاء
5 يناير 2025
جماعة «الحوثي» شرّدت عشرات آلاف الموظفين منذ انقلابها ضد الشرعية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مساعٍ «حوثية» لإقصاء 250 ألف موظف حكومي
5 يناير 2025
لبناني قرب مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان
5 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©