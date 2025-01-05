الأحد 5 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ميتا تعتزم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"

ميتا تعتزم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"
5 يناير 2025 11:16

في الوقت الذي تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة كتابة الأشياء والبحث عنها على الإنترنت، تعتزم شركة ميتا المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتسآب، استخدام  هذه التكنولوجيا بطريقة مختلفة.


وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز  فإن الشركة التي يرأسها مارك زوكر بيرج تعتزم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على منصات مثل فيسبوك وإنستجرام.

أخبار ذات صلة
"إنستجرام" تختبر خاصية طال انتظارها
ميزة جديدة تُمكن الشركات من تحسين خدمة العملاء عبر واتساب

وأشار التقرير إلى أن ميتا لكي تحافظ على قاعدة مستخدمي منصاتها وجذب الأجيال الأصغر، تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي ومنها أداة لمساعدة السمتخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي لكل من فيسبوك وإنستجرام.

من ناحيته قال كونور هايس نائب رئيس ميتا  لمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنهم "يتوقعون  أن تتواجد شخصيات الذكاء الاصطناعي على منصاتنا بنفس الطريقة التي تتواجد بها حالياً حسابات المستخدمين".

وأضاف أن هذه الشخصيات الآلية ستكون مثل الملفات التعريفية للمستخدمين، فتضم سير ذاتية وصوراً شخصية وتكون قادرة حتى على إنشاء ومشاركة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وستطور ميتا الشخصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام حزمة أدوات أيه.آي ستديو. في الوقت نفسه فإن برنامج أيه.آي ستديو يسمح للمستخدمين الذين لا يجيدون استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج الرسوم، إنشاء  شخصيات ذكاء اصطناعي خاصة بناء على اهتماماتهم وكذلك  إنشاء امتداد ذكاء اصطناعي لأنفسهم.


وفي حين يقتصر استخدام هذا البرنامج حالياً على الولايات المتحدة تعتزم ميتا توفيره على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الحالي.

المصدر: وكالات
ميتا
فيسبوك
إنستجرام
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
اليوم 09:02
بمواصفات غير مسبوقة.. ساعة ذكية جديدة من "وان بلس ووتش 3"
التعليم والمعرفة
بمواصفات غير مسبوقة.. ساعة ذكية جديدة من "وان بلس ووتش 3"
اليوم 12:23
دي بروين: مانشستر سيتي يملك الرغبة لمواصلة العمل الجاد
الرياضة
دي بروين: مانشستر سيتي يملك الرغبة لمواصلة العمل الجاد
اليوم 12:22
أرتيتا يتحدث عن «الخيبة والإحباط»!
الرياضة
أرتيتا يتحدث عن «الخيبة والإحباط»!
اليوم 12:08
دبابات الجيش الأوكراني قرب الحدود مع روسيا(أرشيفية)
الأخبار العالمية
الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 11:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©