بمواصفات غير مسبوقة.. ساعة ذكية جديدة من "وان بلس ووتش 3"

كشفت تقارير إعلامية عن استعداد شركة وان بلس الصينية لصناعة الهواتف والساعات الذكية لطرح جيل جديد من ساعتها الذكية باسم وان بلس ووتش3 مزودة بمجموعة جديدة من الخصائص والإمكانيات التي تفوق تلك الموجودة في الجيل الحالي وان بلس ووتش2، وذلك قبل نحو أسبوع من تنظيم الشركة لمؤتمرها العالمي لعرض منتجات وان بلس.





يأتي ذلك في حين رصد خبراء موقع "أندرويد أوثوريتي" المعني بموضوعات التكنولوجيا أثناء تفحص شفرة تطبيق "أو هيلث" وهو التطبيق الرسمي للساعة الذكية وان بلس والهواتف الذكية أوبو، وجود أسماء عدة منتجات جديدة ستستخدم التطبيق وهي وان بلس وواتش3 ووتش3برو ووتش إكس2 وإكس2 برو.





وكما هو الحال في ساعات آبل ووتش الذكية، تخطط شركة وان بلس لتقديم أحدث أدوات متابعة الحالة الصحية مثل رسام القلب الكهربائي لرصد الإصابة بالرجفان الأذيني في القلب.



في الوقت نفسه تشير التقارير إلى أن الساعة وان بلس ووتش3 ستأتي مزودة بميزة "الفحص في 60 ثانية" والتي تتيح تقييماً صحياً سريعاً بناء على سبعة معايير رئيسية بما في ذلك درجة تشبع الأكسجين في الدم، ونمط النوم (تسجيل لمدة خمسة أيام على الأقل)، ودرجة تصلب الشرايين، ورسم القلب الكهربائية، والصحة العقلية.



كما أنها ستكون قادرة على تقديم رؤى صحية طويلة الأمد حول لياقة الجسم وصحته بناء على الأنشطة اليومية وعدد ساعات النوم والتمارين البدنية.

وستعمل كل من وان بلس ووتش3 ووان بلس وواتش3 برو بنظام التشغيل وير أو.إس الذي توفره شركة جوجل. ومن غير المحتمل طرح الساعة الجديدة خلال الأسبوع الحالي الذي سيشهد إطلاق الهاتف الذكي وان بلس13، حيث من المتوقع طرحها في السوق خلال الشهور المقبلة.