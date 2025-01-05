«الشارقة للفنون» تختتم موسم العروض الأدائية

الشارقة (الاتحاد)

تختتم مؤسسة الشارقة للفنون الموسم الثالث من برنامج عروض الشارقة، مع مسرحية «الكاتب في شهر العسل»، التي تُعرض يومي 4 و5 يناير الجاري، على خشبة مسرح معهد أفريقيا، وهي من إخراج أحمد العطار، وبطولة الممثل القدير سيد رجب، والممثلة ياسمين الهواري. يقدم هذا العرض، الذي أُنتج بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون، مقاربة عصرية للمسرحية ذات الفصل الواحد للكاتب علي سالم، والمنشورة في بداية السبعينيات، حيث يكتسب النص معاني جديدة حول ما تشهده حياتنا المعاصرة من تطورٍ غير مسبوق للتكنولوجيا والتقنيات التي تستخدم في مراقبة كل أفعالنا.

ويأتي العرض ليختتم برنامجاً ثرياً ومتنوعاً من العروض الأدائية التي انطلقت في 27 أكتوبر 2024، وسعت إلى اكتشاف مساحات التلاقي بين الفنانين المعاصرين والجمهور، وإظهار خصوصية مدينة الشارقة وفضائها الحيوي والنابض.

وركز برنامج العروض على الأماكن العامة في موسمه الأول، وعلى البيوت التراثية وخطة التطوير الحضري لوسط الشارقة التاريخي في موسمه الثاني، وفي نسخته الثالثة سلط الضوء على حاضر فنون الأداء، عن طريق تقديم أحدث الإبداعات المعاصرة مع مشاركة فعالة من مؤدّين محليين، بالإضافة للتأمل في حضور تاريخ المسرح العربي في الإبداع المعاصر.

