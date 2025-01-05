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«سفاري الشارقة» يختتم عرض «موفاسا: الأسد الملك»

«سفاري الشارقة» يختتم عرض «موفاسا: الأسد الملك»
6 يناير 2025 01:19

الشارقة (الاتحاد)

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اختتم «سفاري الشارقة»، إحدى أبرز الوجهات السياحية التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، فعالياته بعرض فيلم «موفاسا: الأسد الملك» في الهواء الطلق، مقدماً تجربة سينمائية غير تقليدية بالتعاون مع «والت ديزني» و«فوكس سينما» وإيطاليا فيلم، مستقطبةً أكثر من 3000 زائر من محبي الطبيعة والسينما، لتكون واحدة من أبرز الأنشطة التي تميز الموسم الجديد لسفاري الشارقة.
وعُرض الفيلم لمدة 120 دقيقة، مقدماً قصة ملحمية جديدة تجسد الإبداع البصري والإثارة، مما جعل الفعالية تجمع بين سحر السينما وجماليات الطبيعة، مما أضفى أبعادًا استثنائية على الحدث. وأكدت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، النجاح الكبير الذي حققته فعالية عرض فيلم «موفاسا: الأسد الملك» في سفاري الشارقة، موضحة أن الحدث شكّل تجربة فريدة من نوعها وعزّز التوعية الإعلامية والفنية بحماية الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض على المستوى الدولي.

الشارقة
السياحة
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
الأسد
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