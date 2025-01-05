محمد البريكي: «الشارقة للشعر العربي» يعكس ثراء التجارب

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

قال الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير بيت الشعر بالشارقة، مدير مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي تنطلق النسخة21 منه اليوم، وتستمر حتى 12 يناير الجاري، إن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لبيت الشعر، جعله قبلة للمبدعين من كل مكان، وجهوده المستمرة تكلل في بداية كل عام بإقامة هذا المهرجان، الذي أثمر عن حراك أدبي في الساحة الأدبية، وساهم بشكل كبير في تنشيط حركة الشعر العربي وإعادته إلى المشهد، حيث سبق أن فاز بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة بجائزة الأمير عبدالله الفيصل، تكريماً لأفضل مشروع عربي يخدم الشعر.

تجارب مختلفة

بيت الشعر عبر هذا المهرجان وبدعم صاحب السمو حاكم الشارقة، حسب قوله، يواصل أنشطته باستقطاب خيرة الشعراء على كل المستويات، خاصة أن المشاركات تعبّر عن تجارب مختلفة للأجيال كافة، وهو ما يميّز المهرجان منذ بداياته، مشيراً إلى أن مهرجان الشارقة للشعر العربي، يتمّم هذا العام دورته الـ 21، وكذلك يحتفل بمرور 10 أعوام على انطلاقة مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، بإنشاء بيوت للشعر في أقطار الوطن العربي.

وأضاف البريكي: إن هذا الاستمرار لم يأتِ من فراغ، فدعم صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يمثل حضوره دورات الافتتاح تكريماً للشعر والشعراء، هو ما يجعله مهرجاناً يذكر بأسواق الشعر العربية الخالدة، وأن سموه يسخر خدمته من أجل اللغة العربية والشعر العربي، وأن الشارقة دائماً في خدمة الشعر.

جائزة القوافي

وقال البريكي: سيكرم صاحب السمو حاكم الشارقة في هذه الدورة، الـ 12 شاعراً ضمن «جائزة القوافي» التي يتبنّاها سموه، والتي احتضنت إبداعاتهم «مجلة القوافي» التي تصدر عن بيت الشعر بدائرة الثقافة، خلال عام 2024، واختارهم سموّه، ووجه بجمع قصائدهم في ديوان أطلق عليه سموه «حوليات القوافي»، وهو ما يؤكد متابعته لكل الإبداعات الشعرية، فضلاً عن جائزة نقد الشعر العربي التي تكرم النقاد، وتبرز أصحاب القامات في النقد التي يدعمها سموه.

70 مشاركاً

وعن المشاركين في هذه الدورة، قال مدير المهرجان: يشارك في هذه الدورة أكثر من 70 مشاركاً، منهم 53 شاعراً من الدول العربية والأفريقية، و7 نقاد، بالإضافة إلى إعلاميين لتغطية فعاليات المهرجان، كما ستقام ندوة فكرية صباح ثالث أيام المهرجان في قصر الثقافة بالشارقة، وتناقش قضية الشعر العربي من الثبات إلى التحوّل.

فضاء أدبي

عن استمرارية إقامة مجلس المهرجان، قال البريكي: يمثل هذا المجلس فضاءً أدبيّاً آخر للمهرجان، فهو يفتح نافذة مشرعة للمشاركات الشعرية والتجارب الجديدة، ومنحهم فرصة الالتقاء بالشعراء المشاركين والنقاد والإعلاميين، في جو إبداعي يصاحب الوتر الشعري.

الاحتفاء بالشعر

قال محمد عبدالله البريكي، مدير بيت الشعر بالشارقة، إن مهرجان الشارقة للشعر العربي يعكس ثراء التجارب وتنوعها، ويحتفي بالشعر العربي وتاريخه ومكانته، فضلاً عن احتفائه بعدد كبير من الشعراء، وبالشعر العربي كله، فهو ملتقى أثبت فعاليته وتأثيره في محيطنا الثقافي، ودورة هذا العام لها خصوصيتها في قلوب جماهير الشعر ومحبّيه في كل مكان.