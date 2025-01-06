الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

كيف يحمي الدماغ ذاكرته من النسيان؟ اكتشاف جديد يكشف السر

كيف يحمي الدماغ ذاكرته من النسيان؟ اكتشاف جديد يكشف السر
6 يناير 2025 15:35

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature كيف يُجنب الدماغ "النسيان الكارثي" – وهو تشوّه أو محو الذكريات القديمة عند تكوين ذكريات جديدة.

وأوضح الباحثون أن الدماغ يعالج الذكريات القديمة والجديدة في مراحل منفصلة أثناء النوم، مما يمنع تداخلها ويحافظ على استقرار الذاكرة.

 

 


اقرأ أيضاً.. النوم والقراءة يقللان فرص الخرف



دور النوم في تثبيت الذكريات


خلال النوم، يُعيد الدماغ تشغيل التجارب الحديثة عبر إشارات عصبية متطابقة مع ما حدث خلال التجربة الأصلية، مما يُثبّت هذه الذكريات ويُهيئها للتخزين طويل الأمد.

لاحظ فريق البحث أن حجم بؤبؤ العين في الفئران يتغير خلال النوم العميق في دورات تستغرق دقيقة واحدة. وأظهرت التسجيلات العصبية أن معظم عمليات "إعادة التشغيل" للذكريات الحديثة تحدث عندما يكون البؤبؤ صغيرًا.

 

التجارب باستخدام علم البصريات الوراثي



لتأكيد هذه النتائج، استخدم العلماء تقنية تُعرف بـ"علم البصريات الوراثي" للتحكم في النشاط العصبي.

بعد تدريب الفئران على تحديد موقع مكافأة مخفية، قاموا بتعطيل النشاط العصبي خلال مراحل النوم المختلفة. النتائج كانت واضحة: عند تعطيل النشاط أثناء مرحلة البؤبؤ الصغير، فقدت الفئران ذاكرتها تمامًا للموقع. أما عند تعطيله في مرحلة البؤبؤ الكبير، حافظت الفئران على ذكرياتها بشكل كامل.




 

أخبار ذات صلة
عمرك يحدد حاجتك من النوم


اقرأ أيضاً.. كشف رابط بين عضلة صغيرة وخطر الإصابة بالخرف


النظام المزدوج لتثبيت الذكريات


تكشف الدراسة أن المرحلة ذات البؤبؤ الصغير مسؤولة عن تثبيت الذكريات الجديدة، في حين تعمل المرحلة ذات البؤبؤ الكبير على تعزيز الذكريات القديمة التي تكوّنت في الأيام السابقة. هذا النظام المزدوج يسمح للدماغ بإدماج المعرفة الجديدة مع الحفاظ على الذكريات السابقة دون تشويهها.


 

إضافة إلى أهميتها في فهم آليات الدماغ، تشير الدراسة إلى إمكانية تطبيق نتائجها على الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه الآليات أن تلهم خوارزميات تقلل "النسيان الكارثي" في الشبكات العصبية الاصطناعية، مما قد يُحسن أداء تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

المصدر: وكالات
الدماغ
النسيان
النوم
الذاكرة
العقل
آخر الأخبار
كيف يحمي الدماغ ذاكرته من النسيان؟ اكتشاف جديد يكشف السر
التعليم والمعرفة
كيف يحمي الدماغ ذاكرته من النسيان؟ اكتشاف جديد يكشف السر
اليوم 15:35
حطام فضائي ضخم يثير الرعب في قرية كينية
الترفيه
حطام فضائي ضخم يثير الرعب في قرية كينية
اليوم 15:35
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية
اليوم 17:13
«الدفاع الدولي 2025» ينطلق في أبوظبي 16 فبراير
علوم الدار
«الدفاع الدولي 2025» ينطلق في أبوظبي 16 فبراير
اليوم 17:06
«الاتحاد للطيران» الشريك الرسمي لـ«دولي» الريشة الطائرة
الرياضة
«الاتحاد للطيران» الشريك الرسمي لـ«دولي» الريشة الطائرة
اليوم 17:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©