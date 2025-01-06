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فتح باب التسجيل في جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي

شعار الجائزة
7 يناير 2025 01:12

دبي (الاتحاد)
أعلنت ندوة الثقافة والعلوم بدبي فتح باب التسجيل في الدورة الثانية لـ «جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي» والتي تحمل اسم «الشاعر الراحل حمد خليفة بوشهاب».
والجائزة تعنى بالشعر العربي الفصيح وبأقسامه الثلاثة: الشعر العمودي - شعر التفعيلة - قصيدة النثر.
ومن أهم شروط المشاركة أن يشارك المتسابق بقصيدة واحدة فقط، وفي فرع واحد فقط من فروع الجائزة.

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على أن تتسم القصيدة المشاركة بالجدة، وجودة البناء الشعري، وقوة الصور والأخيلة، علاوة على سلامة اللغة وحسن اختيار الموضوع الذي يدور حول القضايا الإنسانية العامة. وأن تكون القصيدة معدة للجائزة، ولم يسبق نشرها في أي ديوان أو مطبوعة ورقية، أو أية وسيلة من وسائل النشر الإلكتروني، ولم يسبق إلقاؤها في أي مهرجان أو أمسية شعرية. وألا يقل عمر المتسابق عن 30 عاماً في الأول من مارس من كل عام، ويتم استبعاد القصائد المخالفة للشروط.
وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة للأفرع الثلاثة 150 ألف درهم إماراتي، بواقع 50 ألف درهم لكل فرع.
وتختار لجان التحكيم فائزاً واحداً في كل فرع من فروع الجائزة، لتمنحه 50 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى ميدالية تحمل اسم الجائزة، ويغلق باب التسجيل 20 فبراير 2025.

جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي
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