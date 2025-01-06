الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

انطلاق النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة للآداب» 17 يناير 2025

انطلاق النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة للآداب» 17 يناير 2025
7 يناير 2025 01:12

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة
عبدالله بن زايد: الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، تنطلق النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة للآداب» بتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير 2025.
ويستهدف المهرجان الذي يعد محطةً ثقافية استثنائية للاحتفاء بالإبداع الأدبي في الإمارات، جمع المؤلفين والناشرين ومحبي الكتب من شتّى أطياف المجتمع، لتبادل المعارف والتجارب الفريدة في أجواء ثقافية ملهمة، حيث يزخر بأنشطة متنوعة صُمِّمت لتلبية اهتمامات جميع زوّاره، ما يجعله منصة مثالية لتعزيز الحوار الثقافي وإبراز جماليات الأدب الإماراتي المعاصر
وأعرب راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، عن فخره بالإعلان عن تنظيم هذا الحدث الثقافي الرائد الذي يهدف إلى الاحتفاء بالمنتج الأدبي الإماراتي، وتسليط الضوء على إنجازات الناشرين الإماراتيين، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز أدبي وثقافي حيوي.
وقال: «يسرنا الإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان الشارقة للآداب الذي يمثل إضافة مميزة للمشهد الثقافي والحضاري في إمارة الشارقة ودولة الإمارات. يركز المهرجان على دعم وتطوير قطاع النشر في الإمارات، عبر توفير منصة تُمكّن الناشرين الإماراتيين من عرض أعمالهم والتواصل مع جمهور أوسع».
وأضاف: «يمثّل هذا الحدث الثقافي منبراً لتسليط الضوء على أحدث الإصدارات الأدبية في الإمارات، مع التركيز على دعم الابتكار والإبداع في عالم النشر. كما يوفّر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء في هذا المجال».
من جهته، قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «إن النهوض بواقع الأدب الإماراتي قراءة وتأليفاً ونشراً يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجاه مستقبل المعرفة والإبداع المحلي، وتجاه دور المثقف والأديب في صياغة مستقبل مجتمعه وتحقيق تطلعات وطنه، ونحن في هيئة الشارقة للكتاب تحت قيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، نضع هذه المهمة على رأس قائمة أولوياتنا، وندعم كل خطوة وحدث ومبادرة تنصب في هذا الإطار».
وأضاف العامري: «إن المهرجان سيكون إضافة نوعيّة لأجندة الفعاليات الثقافية المحلية والدولية التي تشهدها الشارقة بوصفها عاصمة الثقافة والمعرفة والكتاب في الإمارات والمنطقة والعالم، خاصة أنها توحد جهود ورؤى مؤسسات تضع الكاتب والقارئ والناشر مركز اهتمامها، بالإضافة إلى أنها تحتفي بتاريخ وراهن منجز إبداعي كبير قدمه الأدباء الإماراتيون عبر مسيرتهم الإبداعية ووضعوا من خلاله اسم الإمارات على خريطة مراكز الصناعات الإبداعية في العالم».
وستُقام فعاليات المهرجان في الساحة المقابلة لقاعة المدينة الجامعية في الشارقة، مرحبةً بالزوار عبر برنامج حافل من الأنشطة التي تضم مجموعة غنية من ورش عمل تعليمية في فنون الخط العربي، والسرد القصصي، والفنون الإبداعية، إلى جانب جلسات حوارية تفاعلية مع مؤلفين وقادة فكر، وأمسيات شعرية وعروض موسيقية وثقافية ستضفي لمسات خاصة على أجواء المهرجان.
كما يمكن للزوار الاستمتاع بأنشطة ترفيهية وتجارب طعام مميزة من الأطباق المحلية التي تقدّمها عربات الطعام المتنقلة، فضلاً عن معرض للكتب لعرض وبيع أحدث إصدارات الناشرين الإماراتيين.

الإمارات
الشارقة
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
بدور القاسمي
جمعية الناشرين الإماراتيين
هيئة الشارقة للكتاب
راشد الكوس
أحمد بن ركاض العامري
آخر الأخبار
الوفد الأممي خلال زيارته إلى المستشفى الميداني الإماراتي في رفح (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة
7 يناير 2025
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
7 يناير 2025
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب
الأخبار العالمية
توثيق 32 قتيلاً بسبب الألغام ومخلفات الحرب في سوريا
7 يناير 2025
فريدريش ميرتس
الأخبار العالمية
مرشح المعارضة الألمانية: الانتخابات الحالية لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
7 يناير 2025
طفل بين نساء يبكين أقاربهن الذين قتلوا في قصف إسرائيلي بدير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر موجات الصقيع على النازحين في غزة
7 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©