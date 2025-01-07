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انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «المنكوس»

انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «المنكوس»
7 يناير 2025 13:41

انطلقت المرحلة الثانية من برنامج «المنكوس» في أبوظبي مع الأمسية المباشرة الرابعة للموسم الرابع من البرنامج، التي أقيمت مساء أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

ويأتي برنامج المنكوس الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

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واستهلت الحلقة المباشرة الرابعة من برنامج «المنكوس» بترحيب مقدمة البرنامج العنود بدر بالحضور والمشاهدين، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم محمد بن مِشيط المري، وشايع العيّافي، وحمود جلوي، ومتعب بن كروّز المري.

وشهدت الحلقة عرض تقرير يسلّط الضوء على مجريات الحلقة الماضية، قبل أن تتوجه الأنظار إلى المتسابقين الأربعة المتبقين وجميعهم من السعودية، بانتظار نتائج تصويت الجمهور، وقد حسم التصويت المنافسة لصالح صياد محمد اليامي الذي حصل على 81 درجة، وعبد الهادي آل حميدان المري الذي نال 60 درجة، في المقابل انتهت رحلة المتسابقين سعود محمد الدوسري بـ 48 درجة وحمود بن فرج المصارير بحصوله على 47 درجة.

 

المصدر: وام
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