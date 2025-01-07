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المرحلة الثانية من برنامج أمير الشعراء تنطلق بعد غد

المرحلة الثانية من برنامج أمير الشعراء تنطلق بعد غد
7 يناير 2025 16:14

تنطلق بعد غد المرحلة الثانية في الموسم الحادي عشر لبرنامج أمير الشعراء الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى رعاية وتعزيز وتوثيق الشعر بأنواعه، والاهتمام به، والحفاظ عليه، والترويج له عبر مختلف الوسائل المتاحة.

 

وتبث في التاسعة مساء من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، الحلقة السادسة المباشرة من البرنامج، والأولى في المرحلة الثانية، بمشاركة الشعراء جبريل آدم جبريل من تشاد، وحسين علي آل عمار من السعودية، ويزن عيسى من سوريا، والمختار عبدالله صلاحي من موريتانيا، وعلا خضارو من لبنان، الذين سيلقون قصائدهم امام لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور وهب رومية، والدكتور محمد حجو.

 

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كما ستشهد الحلقة السادسة إكمال عقد المتأهلين إلى المرحلة الثانية بإعلان نتيجة تصويت الجمهور من الحلقة الماضية لتحديد المتأهل من الشاعرين سرى علوش من مصر، وفارس صالح من فلسطين. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج التي اختتمت الخميس الماضي أسفرت عن تأهل 14 متسابقاً حتى الآن من 12 دولة، منهم 11 شاعراً و3 شاعرات، في انتظار نتيجة التصويت لمعرفة آخر المتأهلين. والشعراء المتأهلون إلى المرحلة الثانية هم جبريل آدم جبريل من تشاد، وحسين علي آل عمار من السعودية، ويزن عيسى من سوريا، والمختار عبدالله صلاحي من موريتانيا، وعلا خضارو من لبنان، وعبدالرحمن الحميري من الإمارات، ونجوى عبيدات من الجزائر، ومحمد زياد شودب من سوريا، وعبدالواحد عمران من اليمن، ومحمد إدريس من العراق، وعثمان الهيشو قرابشي من المغرب، وعبدالسلام سعيد أبوحجر من ليبيا، وعماد أحمد أبو أحمد من ألمانيا، وأسماء الحمادي من الإمارات.

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للتراث
برنامج أمير الشعراء
أمير الشعراء
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