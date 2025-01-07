37 مبدعاً إماراتياً وأفريقياً في مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي

الشارقة (الاتحاد) يجمع مهرجان الشارقة الأول للأدب الأفريقي نخبة من أعلام الفكر والثقافة، من بينهم وولي سوينكا، وعبد الرزاق قرنح، الحائزان جائزة نوبل للآداب، حيث يستضيف 37 مبدعاً إماراتياً وأفريقياً من أدباء وكتّاب وروائيين، منهم 30 أديباً أفريقياً من 10 دول؛ إذ يشكل المهرجان، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في المدينة الجامعية بالشارقة، خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري، منصة للاحتفاء بالتراث الإبداعي الأفريقي، وتعزيز التبادل الثقافي بين أفريقيا والعالم العربي، عبر حوارات تفاعلية تسلط الضوء على عمق الأدب الأفريقي وتنوعه.ويشهد مهرجان الشارقة الأول للأدب الأفريقي مشاركة مجموعة من الأدباء والكتاب الإماراتيين الذين يمثلون النهضة الأدبية في دولة الإمارات، وهم الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتورة مريم الهاشمي، المتخصصة في النقد الأدبي، والكاتبة صالحة عبيد. وكل من الشاعرة والكاتبة شيخة المطيري، والدكتور علي العبدان، والشاعر الإعلامي محمد الحبسي، والكاتبة إيمان اليوسف.



ومن أبرز الأسماء المشاركة في المهرجان المحامية النيجيرية إيفيوما إسيري، التي أسست مكتبات «ZODML» لتوفير المعرفة للجميع، ويستضيف المهرجان من نيجيريا، لولا شونيين، الكاتبة والناشرة صاحبة رواية «الحياة السرية لزوجات بابا سيغي»، ومؤسِّسة دار نشر أوييدا بوكس لدعم الأصوات الأفريقية المعاصرة. ومستشارة محتوى والمنسقة أدبية إيمانويلّا أمينات باوا-الله، ومن زيمبابوي، يشارك تنداي هوتشو، أحد أبرز كتاب الخيال العلمي والفانتازيا.

ويشهد المهرجان مشاركة نيدي أوكورافور، الكاتبة الأميركية نيجيرية الأصل التي تصدرت قائمة نيويورك تايمز بأعمالها في الخيال العلمي. كما تنضم إلى المهرجان وانا أودوبانغ من نيجيريا، التي برزت في مجالات الشعر والأداء الفني، والمعروفة بمشاريعها الإبداعية. ومن أوغندا، تشارك جينيفر ماكومبي، صاحبة الرواية الشهيرة «المرأة الأولى».

ومن المشاركين في مهرجان الشارقة الأول للأدب الأفريقي، مارا مينزيس من كينيا، راوية القصص التي تمزج بين التقاليد الشفوية الكينية والمسرح المعاصر. ويسلط المهرجان الضوء على أسماء بارزة تمثل المشهد الأدبي الأفريقي، من بينهم وولي طالبي من نيجيريا، المهندس والكاتب الذي برزت روايته «شيغيدي ورأس أوبالوفون النحاسية» ضمن أفضل 10 كتب خيال علمي. كما تشارك ويندي نجوروغي من كينيا، المؤسِّسة المشاركة لـ«Soma Nami Books»، التي قادت مبادرات لتعزيز الأدب الأفريقي.

ويحتفي المهرجان بديبورا جونسون، الشاعرة وفنانة الأداء النيجيرية، إضافة إلى الكاتبة الكينية إيفون أووور، التي تسلط الضوء على تاريخ وثقافة أفريقيا من خلال رواياتها. إلى جانب عبدالكريم بابا أمينو، الكاتب والرسام من نيجيريا.

ويجمع مهرجان الشارقة الأول للأدب الأفريقي بين أصوات أدبية بارزة، من بينهم دامي أجيي من نيجيريا، الشاعر والطبيب النفسي وإلى جانبه، تشارك تشيريل نتومي من غانا، التي تألقت في أدب الخيال التأملي. أما ننامدي إهيريم من نيجيريا، فيُعرف برواياته السياسية التي تناولت قضايا النضوج والهوية في سياقات معقدة.

ويُثري المهرجان برنامجه بمشاركة بيتر كيماني من كينيا، المؤلف والناقد الأدبي المعروف بروايته «رقصة الجاكاراندا». كما تُشارك كينانو فيلي من بوتسوانا، المؤسِّسة المشاركة لمهرجان غابورون للكتاب.

ويستقطب المهرجان النيجيرية فاطمة بالا، التي تُعرف بأعمالها مثل «مكسورة» و«حفصة بيبي». كما يُشارك الدكتور أولّاكون سوينكا، الذي يجمع بين الطب والصحة العامة والكتابة، إلى جانب بيتينا غاباها من زيمبابوي، الكاتبة التي دمجت بين الأدب والقانون والدبلوماسية، واشتهرت بأعمالها مثل «كتاب الذاكرة» و«روتن رو».

ويُضيف مهرجان الشارقة الأول للأدب الإفريقي بُعداً مميزاً على فعالياته بمشاركة شخصيات فنية وأدبية ملهمة، حيث تحضر من جنوب أفريقيا آن مكايزي، مغنية السوبرانو الشهيرة التي أبدعت في إنتاجات فنية عالمية. إلى جانب الفنان ومنتج الأفلام أدي بانتو من نيجيريا. كما تشارك مريم بوكار حسن، شاعرة الأداء العالمية التي تُعرف باسم «ألحان إسلام»، وتقود مبادرات لتعزيز الثقافة الإبداعية، وتمكين الشباب الأفريقي، خاصة الفتيات.