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إنفيديا تطلق أول حاسوب مكتبي فائق للذكاء الاصطناعي

إنفيديا تطلق أول حاسوب مكتبي فائق للذكاء الاصطناعي
8 يناير 2025 10:22

أعلنت شركة إنفيديا (NVIDIA) خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) عن إطلاق مشروع "ديجيتس" (DIGITS)، وهو أول حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي يمكن وضعه على سطح المكتب.


يعتمد الجهاز على الشريحة الجديدة "GB10 Grace Blackwell Superchip"، التي توفر قدرة حوسبية تصل إلى 1 بيتافلوب لتطوير النماذج الضخمة وضبطها وتشغيلها.

يهدف المشروع إلى تمكين الباحثين والطلاب والمطورين في مجال الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى قوة الحوسبة الفائقة عبر أجهزتهم المكتبية، مع إمكانية نقل النماذج إلى البنية التحتية السحابية بسهولة.


 

 

تتميز الشريحة الجديدة بدمج أحدث تقنيات إنفيديا في مجال الحوسبة، مثل نواة CUDA من الجيل الجديد، ونواة Tensor من الجيل الخامس، بالإضافة إلى استخدام معمارية Grace Blackwell التي توفر أداءً عاليًا مع كفاءة طاقة مذهلة.

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صرّح جينسن هوانغ، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إنفيديا: "الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءًا أساسيًا من جميع التطبيقات في مختلف الصناعات، ومع مشروع ديجيتس، نجعل الحوسبة الفائقة متاحة لملايين المطورين."


من المتوقع أن يتوفر الجهاز في مايو 2025 بسعر يبدأ من 3000 دولار.

المصدر: وكالات
إنفيديا
الذكاء الاصطناعي
حاسوب
الكمبيوتر
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