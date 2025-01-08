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التعليم والمعرفة

علماء يكشفون أسراراً عن مناخ الأرض قبل 335 مليون عام

علماء يكشفون أسراراً عن مناخ الأرض قبل 335 مليون عام
8 يناير 2025 13:29

كشف فريق من الباحثين في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، عن دور ثاني أكسيد الكربون في ظواهر الاحترار على كوكب الأرض.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن الفريق استخدم الحفريات لتحديد مقدار التغير في مستويات ثاني أكسيد الكربون خلال فترتي العصرين الكربوني والبرمي بين 335 إلى 265 مليون سنة مضت، في فترة تعرف باسم "العصر الجليدي الجيولوجي المتأخر"، ووجد الفريق أن هذا العصر شهد مستويات منخفضة مستمرة من ثاني أكسيد الكربون حتى ارتفعت فجأة منذ 294 مليون سنة بسبب ثوران بركاني ضخم، ما أدى إلى تدفئة كوكب الأرض وذوبان الجليد.


وقال الفريق إن أبحاثهم تظهر كيف يلعب ثاني أكسيد الكربون دوراً محورياً في تنظيم المناخ والظروف البيئية على الأرض.

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وأضافت الدكتورة هانا يوريكوفا، الباحثة الرئيسية من جامعة سانت أندروز في استكتلندا، أن نهاية العصر الجليدي الجيولوجي المتأخر كانت نقطة تحول في تطور الحياة والبيئة، ما أدى إلى ظهور الزواحف، لافتة إلى أن هذا التغيير كان مدفوعا بثاني أكسيد الكربون.

واستخدم الفريق بصمات كيميائية محفوظة في أصداف الكائنات البحرية القديمة، ومن خلال دمج بصمات كيميائية متعددة، تمكن الفريق من حساب مقدار ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض في الماضي وكيف تغيرت تلك المستويات.

وقال الدكتور جيمس راي، الذي شارك في الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "Nature Geoscience"، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الماضي تسببت في حدوث احترار عالمي كبير وارتفاع مستويات البحر، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات للحد منها، فإنها ستؤدي إلى حدوث ذلك مجددا في المستقبل. 

المصدر: وام
المناخ
الأرض
ثاني أكسيد الكربون
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