سامسونج تخطط لنظام تأجير الهواتف بدلاً من بيعها!

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن خطتها لتطبيق نظام اشتراك جديد على هواتفها الذكية، بدءًا من الشهر المقبل، بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S25.





وصرح نائب رئيس الشركة، هان جونغ-هي، خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، أن هذه الخدمة تهدف إلى توفير خيار تأجير الهواتف بدفع شهري أقل من نظام الأقساط التقليدي.





وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح خدمة "نادي الاشتراك بالذكاء الاصطناعي"، التي أطلقتها سامسونج العام الماضي للأجهزة المنزلية باهظة الثمن.



وتعتمد الخدمة على نظام التأجير، ما يتيح للعملاء استخدام الأجهزة دون الحاجة إلى شرائها بالكامل.





وتهدف سامسونج من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز مبيعات الهواتف الذكية الفاخرة، مثل Galaxy S25 Ultra.

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ويُتوقع أن توفر الخدمة مزايا إضافية للمشتركين، إلى جانب خفض تكاليف الاستخدام الشهري. ومع ذلك، لم تكشف سامسونج بعد عن التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج، مما يترك تساؤلات حول مدى تقبل المستخدمين لهذا النموذج الجديد.