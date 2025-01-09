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التعليم والمعرفة

تغيير اسم «الناشر الأسبوعي» إلى مجلة «كتاب»

تغيير اسم «الناشر الأسبوعي» إلى مجلة «كتاب»
10 يناير 2025 01:02

الشارقة (الاتحاد)

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قامت هيئة الشارقة للكتاب بتغيير اسم مجلة «الناشر الأسبوعي» إلى الاسم الجديد مجلة «كتاب»، بدءاً من عددها الـ 75، الذي صدر مطلع يناير من العام الجديد 2025. وتضمن العدد موضوعات في الكتابة والنشر ومقالات ودراسات أدبية وحوارات ومراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية.
وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد عن تغيير اسم المجلة، قائلاً: «جاءت المجلة ضمن مشروع الشارقة الثقافي الذي يقوده ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي أطلق عددها الأول في 30 أكتوبر 2017، خلال افتتاح سموه مقر هيئة الشارقة للكتاب، ومقر مدينة الشارقة للنشر، في منطقة الزّاهية»، مضيفاً «يأتي تغيير اسم المجلة وشعارها البصري ليصبح مجلة (كتاب)، بناء على توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لتكون المجلة علامة ثقافية للهيئة ومن إنتاجها من الألف إلى الياء».
وتابع أحمد العامري: «الآن تشهد المجلة باسمها الجديد نقلة نوعية جديدة، لتواكب صناعة المعرفة وترصد تطوراتها ومجالاتها وتحدياتها، محلياً وعربياً ودولياً، فهي مجلة عربية بأفق عالمي»، مؤكداً أنها «حققت حضوراً بارزاً لدى القرّاء والأوساط الثقافية العربية وفي أوساط المستعربين. وهي تواصل اليوم دورها من خلال الإضاءة على حركة الكتابة الإبداعية والفكرية والنقدية والبحثية، وعلى حركة النشر، وتولي اهتماماً كبيراً في نقل صورة مقرّبة عن الأدب في الوطن العربي، والأدب في بقية مناطق العالم التي تشكّل نطاقات لغوية ثقافية».

الناشر الأسبوعي
الإمارات
الشارقة
هيئة الشارقة للكتاب
الشارقة للكتاب
أحمد بن ركاض العامري
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