«دبي للثقافة»: رعاية أصحاب المواهب المحلية واحتضانهم

دبي (الاتحاد)

زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، النسخة الرابعة من «مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء» التي تنظمها «دبي للثقافة» في محمية المرموم الصحراوية، بهدف تطوير صناعة السينما المحلية، وتحفيز صناع الأفلام الرواد والناشئة على التعبير عن رؤاهم وعرض أعمالهم وإنتاجاتهم أمام الجمهور، وتأتي هذه الزيارة في إطار التزامات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى دعم أصحاب المواهب المحلية، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم. ويشهد المهرجان المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي»، عرض أكثر من 80 فيلماً روائياً، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من العروض الموسيقية وورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية والحوارية، بمشاركة نخبة من المخرجين والفنانين والخبراء في صناعة السينما.

وخلال زيارتها، قامت بدري بجولة في أرجاء المهرجان الذي يستمر حتى 12 يناير الجاري، ويرفع شعار «حيث يلتقي الخيال بالواقع»، اطلعت خلالها على ما يتضمنه من جداريات وتركيبات من إبداع الفنانين غالب حويلة وعبدالله لطفي وميخائيل أنتيكوف، وأعمال فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما زارت الأجنحة المخصصة للورش والجلسات والأنشطة التفاعلية، واطلعت على ما تقدمه من برامج مخصصة لصناع الأفلام والزوار من العائلات والأطفال، وأثناء جولتها التقت بدري مع عدد من الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام، وأشادت بتنوع إنتاجاتهم السينمائية والفنية التي يُعبرون من خلالها عن أفكارهم وتوجهاتهم المختلفة، التي تعكس ثراء المشهد الفني المحلي، وتساهم في تحقيق رؤى دبي الطموحة الهادفة إلى ترسيخ بصمتها الثقافية على الساحة الدولية، مؤكدةً في الوقت نفسه حرص «دبي للثقافة» على رعاية أصحاب المواهب المحلية واحتضانهم، وتوفير بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعمهم وتمكينهم، وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية.