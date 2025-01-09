الجمعة 10 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة»: رعاية أصحاب المواهب المحلية واحتضانهم

هالة بدري خلال زيارتها مهرجان المرموم (من المصدر)
10 يناير 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برعاية رئيس الدولة.. قيادات عالمية تجتمع في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
«MBZ-SAT».. أيقونة الابتكار الإماراتي بجهود 200 مهندس ومهندسة

زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، النسخة الرابعة من «مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء» التي تنظمها «دبي للثقافة» في محمية المرموم الصحراوية، بهدف تطوير صناعة السينما المحلية، وتحفيز صناع الأفلام الرواد والناشئة على التعبير عن رؤاهم وعرض أعمالهم وإنتاجاتهم أمام الجمهور، وتأتي هذه الزيارة في إطار التزامات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى دعم أصحاب المواهب المحلية، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم. ويشهد المهرجان المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي»، عرض أكثر من 80 فيلماً روائياً، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من العروض الموسيقية وورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية والحوارية، بمشاركة نخبة من المخرجين والفنانين والخبراء في صناعة السينما.
وخلال زيارتها، قامت بدري بجولة في أرجاء المهرجان الذي يستمر حتى 12 يناير الجاري، ويرفع شعار «حيث يلتقي الخيال بالواقع»، اطلعت خلالها على ما يتضمنه من جداريات وتركيبات من إبداع الفنانين غالب حويلة وعبدالله لطفي وميخائيل أنتيكوف، وأعمال فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما زارت الأجنحة المخصصة للورش والجلسات والأنشطة التفاعلية، واطلعت على ما تقدمه من برامج مخصصة لصناع الأفلام والزوار من العائلات والأطفال، وأثناء جولتها التقت بدري مع عدد من الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام، وأشادت بتنوع إنتاجاتهم السينمائية والفنية التي يُعبرون من خلالها عن أفكارهم وتوجهاتهم المختلفة، التي تعكس ثراء المشهد الفني المحلي، وتساهم في تحقيق رؤى دبي الطموحة الهادفة إلى ترسيخ بصمتها الثقافية على الساحة الدولية، مؤكدةً في الوقت نفسه حرص «دبي للثقافة» على رعاية أصحاب المواهب المحلية واحتضانهم، وتوفير بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعمهم وتمكينهم، وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية.

دبي للثقافة
الإمارات
دبي
أصحاب المواهب
المواهب
المواهب الوطنية
هالة بدري
مهرجان المرموم
المرموم: فيلم في الصحراء
هيئة الثقافة والفنون
آخر الأخبار
لاعبو الريال يحتفلون بالفوز
الرياضة
الريال يضرب موعداً نارياً مع برشلونة في نهائي السوبر
10 يناير 2025
جوزيف عون يتلقى التحية بعد انتخابه رئيساً للبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني الجديد يتعهد بتأكيد حق الدولة في احتكار السلاح
10 يناير 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: انتشار قوات غربية في أوكرانيا سيزيد فرص السلام
10 يناير 2025
منظر عام لمدينة حمص ويظهر مسجد خالد بن الوليد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
10 يناير 2025
المبعوث الأممي أثناء وصوله إلى مطار صنعاء الدولي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مطالبة أممية لـ«الحوثي» بإجراءات ملموسة تمهد لعملية السلام
10 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©