الجمعة 10 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

قصائد وندوة فكرية في «الشارقة للشعر العربي»

جانب من الأمسية الثالثة (من المصدر)
10 يناير 2025 01:01

سعد عبدالراضي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
برعاية رئيس الدولة.. قيادات عالمية تجتمع في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
«MBZ-SAT».. أيقونة الابتكار الإماراتي بجهود 200 مهندس ومهندسة

ناقشت الندوة الفكرية المصاحبة لمهرجان الشارقة للشعر العربي «21»، موضوعاً نقدياً لافتاً تحت عنوان «الشعر العربي من الثبات إلى التحوّل»، وأقيمت (الندوة) على جلستين في قصر الثقافة في الشارقة، حيث تحدث في الجلسة الأولى د. محمد أبو الشوارب (مصر)، ود. سلطان الزغول (الأردن)، ود. ولد متالي لمرابط (موريتانيا)، وترأستها الناقدة التونسية د. سماح حمدي، أما الجلسة الثانية فقد شارك فيها: د. عبدالله الخضير (السعودية)، ود. إيمان عصام خلف (مصر)، وترأسها د. عبدالرزاق الربيعي (عُمان)، بحضور عدد كبير من الشعراء والمهتمين بالجانب النقدي.
واهتم الباحثون والدارسون بتحليل تاريخ نشأة الشعر العربي وتطوره، مؤكدين أنه ظل قادراً على إحداث فرق حضاري حقيقي على مرّ العصور والثقافات، وكان أساساً قوياً لتطور الأدب، وتنمية الوعي الإنساني. كما حاول المتحدثون سبر أغوار أسرار الشعر الدفينة، التي كانت تكشف في كل مرّة عن وجود كنوز معرفية لا حصر لها، ومجالات بحثية غزيرة، ينهل النقد منها ولا يرتوي البتة.
 كما احتضن قصر الثقافة في الشارقة فعاليات الأمسية الثالثة من مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الحادية والعشرين، بمشاركة مجموعة شعراء من الوطن العربي، وهم: أحمد بخيت (مصر)، ونجاة الظاهري (الإمارات)، وقاسم الشمري (العراق)، وشقراء مدخلي (السعودية)، والواثق يونس (السودان)، وحسن إدريس (ليبيا)، وقدم للأمسية والشعراء الشاعر عمر أبو الهيجاء.
حضر الأمسية عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والشاعر محمد البريكي، مدير بيت الشعر، وجمهور كبير من الشعراء والمثقفين والأكاديميين الإماراتيين والعرب.
وفي ختام الأمسية، سلّم عبد الله العويس ومحمد القصير بحضور محمد البريكي، الشعراء المشاركين، ومقدّم الأمسية، شهادات تقديرية تكريماً لجهودهم الفكرية.
كما شهد الختام حضوراً كبيراً لحفل توقيع ديوان الشاعر حسين العبد الله من سوريا (مكرّم في هذه الدورة من المهرجان)، والذي حمل عنوان (سفير من قلب أمي).

مهرجان الشارقة للشعر العربي
الإمارات
الشعر العربي
الشارقة
آخر الأخبار
لاعبو الريال يحتفلون بالفوز
الرياضة
الريال يضرب موعداً نارياً مع برشلونة في نهائي السوبر
10 يناير 2025
جوزيف عون يتلقى التحية بعد انتخابه رئيساً للبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني الجديد يتعهد بتأكيد حق الدولة في احتكار السلاح
10 يناير 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: انتشار قوات غربية في أوكرانيا سيزيد فرص السلام
10 يناير 2025
منظر عام لمدينة حمص ويظهر مسجد خالد بن الوليد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
10 يناير 2025
المبعوث الأممي أثناء وصوله إلى مطار صنعاء الدولي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مطالبة أممية لـ«الحوثي» بإجراءات ملموسة تمهد لعملية السلام
10 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©