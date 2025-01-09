«مركز أبوظبي» يعلن أسماء الفائزين بالدورة الرابعة لمسابقة «أصدقاء اللغة العربية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، أسماء الفائزين بالدورة الرابعة لمسابقة أصدقاء اللغة العربية 2024 المخصصة للطلبة الناطقين باللغة العربية والناطقين بغيرها، وشهدت المسابقة منافسة بين أكثر من ألف مشارك من دول عربية، وأجنبية مثل كوريا، وإيران، والهند، وباكستان، وأميركا.

وفازت مريم يوسف المرزوقي من دولة الإمارات بالمركز الأول، ونالت مرام عبد اللطيف حجاج من مصر المركز الثاني، فيما حل إسماعيل عبد اللطيف دعاس من سوريا في المركز الثالث، وفقاً لنتائج تقييم الفيديوهات المرسلة، والتي عكست تجارب المشاركين، وعلاقتهم باللغة العربية، واستوفت شروط اللجنة المتخصصة، التي اعتمدت معايير موضوعية لفرز المشاركات، أبرزها إتقان اللغة، والنطق السليم لمخارج الحروف، وجودة النبر والتنغيم وصحة الوقفات، إلى جانب التوافق بين النص ولغة الجسد.

وتسعى المسابقة، التي يحصل كل فائز فيها على 10 آلاف درهم، إلى التركيز على جماليات الإلقاء مع إدراك التناسب بين اللفظ والمحتوى، وما يتضمنه النص الذي يقدمه المشاركون من معانٍ وعواطف على المشارك أن يتفاعل معها. وتنص شروط المسابقة على ألا تتجاوز مدة المقطع المصور دقيقتين، وأن يظهر فيه المشارك وحده ليلقي نصاً عربياً بقراءة سليمة ونطق واضح خال من الأخطاء، وأن يستوعب ما يقدّمه، وأن يكون قادراً على تجسيد المعنى للمشاهد.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «إن مسابقة أصدقاء اللغة العربية واحدة من المبادرات النوعية التي يديرها المركز بهدف ترسيخ جماليات اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة منذ مراحل العمر المبكرة». وأضاف: «نظراً لأهمية هذا الهدف وحساسيته، فإن المسابقة تعمل على المستويين العربي والدولي، وفق محاور علمية منضبطة تخاطب المهارات الأساسية للتعامل مع اللغة، وفهم معانيها، وتذوق جمالياتها، للتمكن من استخدامها للتعبير عن الذات، والتواصل البنّاء والابتكاري، وهو أمر يصب في خدمة بناء أجيال قادرة على التفاعل والتعاطي مع معطيات العصر وتطوراته على أسس صلبة تستمد حداثتها من عمق حضارتها وتاريخها الثقافي الأصيل».

وينظم المركز سنوياً مسابقة «أصدقاء اللغة العربية»، التي تستهدف الطلبة ضمن الفئة العمرية من 8 إلى 16 عاماً، وصولاً إلى تقريب اللغة العربية، بما تحمله من تنوع ثقافي وثراء معرفي، إلى وجدان الطلبة في مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تعزيز ارتباطهم بثقافتهم وتراثهم، مع تمكينهم من التفاعل مع روح العصر. وفي إطار سعيه لتوسيع نطاق المسابقة جغرافياً وتعزيز الوعي بها، يعمل المركز على تنظيم ورش عمل مدرسية تشجع الطلبة على المشاركة، ما يسهم في ترسيخ اللغة العربية مصدر إلهام وفخر للأجيال الناشئة.

وكان المركز أعلن بدء التقديم للمسابقة في دورتها الرابعة اعتباراً من 2 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2024، مستقبلاً نحو ألف مشاركة بنسبة ارتفاع بلغت 400% منذ انطلاقها قبل 4 سنوات، ويؤكّد ارتفاع عدد المشاركات قدرة المسابقة على تسليط الضوء على جماليات اللغة العربية، وإبراز مكانتها الحضارية، وأهميتها، وجوانب مرونتها في التعبير عن مناحي الحياة كافة، فضلاً عن تشجيع الناطقين بغير العربية على تعلمها والتحدث بها، ورفع وعي الأهالي بأهمية تعلّم أطفالهم اللغة العربية وإتقانها.