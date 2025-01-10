انطلاق منافسات المرحلة الثانية من برنامج أمير الشعراء

أبوظبي (وام)

انطلقت، مساء أمس، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، منافسات المرحلة الثانية في الموسم الحادي عشر من برنامج أمير الشعراء الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث.

وتنافس في الحلقة المباشرة السادسة التي أقيمت في مستهل منافسات المرحلة الثانية الشعراء جبريل آدم جبريل من تشاد، وحسين علي آل عمار من السعودية، وعلا خضارو من لبنان، والمختار عبدالله صلاحي من موريتانيا، ويزن عيسى من سوريا.

وحضر الحلقة الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج الدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، والفنان والمخرج العراقي فلاح هاشم، وجمهور البرنامج من الإعلاميين والمهتمين والأدباء ومحبي الشعر.

وجاء قرار لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور وهب رومية، والدكتور محمد حجو، بتأهل الشاعر يزن عيسى من سوريا بحصوله على 47 درجة من 50، بينما أحرز المختار عبدالله صلاحي 44 درجة، وعلا خضارو 43 درجة، وجبريل آدم جبريل 42 درجة، وحسين علي آل عمار 40 درجة، وسيتأهل واحد منهم بتصويت الجمهور، وفق آلية التنافس في المرحلة الثانية.

وأكملت الشاعرة سرى علوش من مصر، عقد المتأهلين إلى المرحلة الثانية بفضل تصويت الجمهور الذي أُعلنت نتيجته في بداية الحلقة، وأسفرت عن حصولها على 66 من 100 درجة.

واستضافت الحلقة كلاً من نجمة برنامج أمير الشعراء في الموسم العاشر الشاعرة نجاة الظاهري، ونجم برنامج شاعر المليون في موسمه الحادي عشر الشاعر عبدالله حنيف اليامي في مجاراة شعرية.