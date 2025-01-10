مكتبة محمد بن راشد تستقبل 2025 بأمسيات أدبية وموسيقية مبتكرة

دبي (الاتحاد)

في إطار استراتيجيتها المستدامة للنهوض بالقطاع الثقافي والمعرفي على مدار الخمسين عاماً المقبلة، تستعد مكتبة محمد بن راشد، لاستقبال عام 2025، بمجموعة مميزة من الفعاليات الأدبية والفنية والأمسيات الشعرية والموسيقية خلال شهر يناير، وذلك بمشاركة نخبة من الكُتّاب والمبدعين والعازفين.

وتبدأ الفعاليات مع أمسية شعرية بعنوان «قصائد.. هُنَّ»، والتي تتميز بتنوع غني من الألوان الشعرية ومن بينها الغزل، والفخر، والوصف، والقصائد الوجدانية. ويشارك في الأمسية مجموعة من أبرز الأصوات الشعرية المعاصرة بالعالم العربي، حيث يقدمن قراءات شعرية لأهم الدواوين والقصائد، بالإضافة إلى فقرة عزف مميزة على آلة العود مع أنغام الكلمات والأشعار.

وتستضيف المكتبة، خلال شهر يناير الجاري، نخبة من الكتّاب والمبدعين العرب والأجانب ممن كتبوا أعمالًا بلغات غير لغتهم الأم في أمسية بعنوان «حوار الثقافات عبر الأدب»، والتي تسلط الضوء على الإبداع الأدبي العابر للحدود، وتناقش التحديات التي واجهها الكتّاب في التعبير عن أفكارهم، والأثر الثقافي لهذه الأعمال في تعميق التواصل الثقافي بين المجتمعات. وتتضمن الفعالية قراءات مختارات من أبرز الأعمال الأدبية، ونقاشات حول تجارب الكتّاب في الكتابة بلغات أخرى، إضافة إلى استعراض دور الترجمة في الوصول إلى جمهور عالمي. وتختتم الأمسية بحفل توقيع مجموعة من الكتب التي تعكس تنوع الثقافات والأفكار.

كما تتعاون مكتبة محمد بن راشد مع مسرح دبي الوطني وكورال شرقيات، لتقديم أمسية إبداعية فنية حول المسرح الغنائي الرحباني بعنوان «المسرح الغنائي - مسرح الرحابنة أنموذجاً»، والتي تستعرض تجربتهما الرائدة في المزج بين الموسيقى اللبنانية والشعر والأداء المسرحي، إلى جانب مناقشة أهمية المسرح الغنائي ودوره الثقافي وسبل استمراره وتطويره ليلبي أذواق وتطلعات الأجيال الجديدة. وتسلط الفعالية الضوء على مجموعة مختارة من الأعمال الشهيرة للأخوين رحباني مع فيروز، ومن بينها فيلم «بياع الخواتم»، ومسرحية «جسر القمر»، التي جمعت بين الدراما والموسيقى بأسلوب مبتكر يمزج بين الأصالة والتجدد.

