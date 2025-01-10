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أمسية تجمع 6 شعراء في «الشارقة للشعر العربي»

أمسية تجمع 6 شعراء في «الشارقة للشعر العربي»
10 يناير 2025 22:04

سعد عبدالراضي (الشارقة)
ضمن مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ21، أقيمت أمسية شعرية في قصر الثقافة بالشارقة، شارك فيها ستة شعراء عرب قدمهم الشاعر والإعلامي السعودي مفرح الشقيقي، وهم: إيهاب البشبيشي من مصر، والمنصف المزغني من تونس، ومحمد الأمين النواري من المغرب، وعمار حسن من السودان، وبشائر محمد من السعودية، وعلي الفاعوري من الأردن، حضر الأمسية عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والشاعر محمد البريكي، مدير بيت الشعر، ولفيف من متذوقي الشعر والإعلاميين.
استهل الأمسية الشاعر المصري، إيهاب البشبيشي، بإحدى قصائد الغزل التي تتسم بالحب الصفي النقي المجرد. وقدم الشاعر التونسي المنصف المزغني قصائد عميقة المعنى. وقرأ الشاعر المغربي محمد الأمين النواري، قصائد في الحب والوجد. أما الشاعر السوداني عمار حسن، فعبّر في قصيدته عن اشتياقه للوطن. وتناولت الشاعرة السعودية بشائر محمد، في قصيدتها (حكاية فلاح) كفاح جدّها في صورة شعرية معبّرة.
كما قرأ الشاعر الأردني علي الفاعوري قصيدته (رجُلٌ بآخِرِ بَردِهِ). وفي ختام الأمسية، سلّم عبدالله العويس ومحمد القصير بحضور محمد البريكي، الشعراء المشاركين شهادات تقديرية تكريماً لجهودهم الفكرية.
 

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