«مهرجان الشارقة للآداب» ينطلق 17 يناير بشعار «حكايات الإمارات تلهم المستقبل»

الشارقة (الاتحاد)

تستعد إمارة الشارقة لتدشين النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة للآداب» الذي ينطلق في 17 يناير تحت شعار «حكايات الإمارات تلهم المستقبل» برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، ليحجز مكاناً له على أجندة الأحداث الثقافية السنوية للإمارة.

وبتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب، تستمر فعاليات هذه النسخة من المهرجان حتى 21 يناير الجاري في الساحة المقابلة لقاعة المدينة الجامعية في الشارقة. ويستقبل المهرجان ضيوفه يومياً من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يحمل المهرجان في جعبته برنامجاً ثرياً من الفعاليات الاستثنائية التي تحتفي بالتراث الأدبي الإماراتي، وتتيح لجمهور المعرض فرصة فريدة للتفاعل مع حكايات الإمارات الملهمة التي ترويها نخبة من أهم الكُتَّاب والمفكرين والناشرين الإماراتيين المبدعين، واستكشاف آفاق جديدة في عالم الكتابة والنشر، والاستمتاع بأجواء تمزج بين الثقافة والترفيه.

يضم برنامج المهرجان مجموعة مختارة من الفعاليات الأدبية والثقافية والترفيهية المستَلهمة من شعار المهرجان، وتندرج ضمن تسعة محاور رئيسة تشمل: الأدب، وأدب الطفل، والتاريخ والتراث، وأدب المقالة، واللغة العربية، والخيال العلمي والفنتازيا، والسيرة الذاتية، والفكر، والفعاليات المتفرقة.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بجلسة حوارية تحت عنوان «جوهر الكلمات.. رحلة في الأدب الإماراتي الحديث»، تناقش تطور الأدب الإماراتي الحديث، ودوره في تشكيل الهوية الوطنية، مع استعراض أبرز الأعمال الحديثة، إضافة إلى محاضرة بعنوان «حكايات الرمل.. القصص الإماراتية في عالم الأدب العالمي»، تستعرض تحويل القصص الإماراتية إلى أعمال أدبية عالمية، وأهمية الترجمة في إبراز الهوية الثقافية. وتستمر فعاليات اليوم الأول بندوة تحمل عنوان «حكايات الماضي.. كيف تصنع الرواية التاريخية التاريخ من جديد»، وتناقش دور الرواية التاريخية في توثيق الماضي وإعادة صياغة الأحداث، إلى جانب أمسية شعرية ملهمة بعنوان «أصداء الشعر.. قصائد تعبر الحدود».

وعلى مدار أيامه الخمسة، ينظم المهرجان معرض كتب لعرض وبيع أحدث إصدارات الناشرين الإماراتيين، إضافة إلى تخصيص ركن للأنشطة المتنوعة ومساحات لتجارب الطعام، ما يُضفي أجواءً متكاملة تجمع بين الفكر والإبداع والترفيه لجميع زواره.