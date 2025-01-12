جوجل تطور أداة ذكاء اصطناعي لإنتاج مدونات صوتية للمستخدم

تختبر شركة التكنولوجيا الأميركية "جوجل" خاصية جديدة، تسمى "الاستماع اليومي" أو "ديلي ليسن"، تقوم تلقائياً بإنشاء مدونة صوتية (بودكاست) بناء على المحتوى الذي يتابعه المستخدم على خدمة ديسكفر الخاصة به.

وأكدت الشركة لموقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن خاصية "الاستماع اليومي"، هي عبارة عن تجربة صوتية مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة المستخدم على البقاء على اطلاع دائم بالموضوعات التي تهمه.





وذكر الموقع، أنه تم طرح هذه الخاصية حاليا على تطبيق جوجل لنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي.أو.إس" وأنها ستكون متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة الذين اختاروا المشاركة في خدمة "سيرتش لابس" الخاصة بالشركة.

وسيحصل المستخدم، من خلال أداة "الاستماع اليومي" أو "ديلي ليسن"، على حلقة بودكاست تصل مدتها إلى خمس دقائق تمنحه نظرة عامة على القصص والموضوعات التي تهمه، وروابط لقصص ذات صلة يمكن النقر عليها لمعرفة المزيد عن الموضوعات التي تتم مناقشتها.

وأشارت جوجل إلى أن الأداة تشبه خاصية "أوديو أوفر فيوز" الخاصة بتطبيق "نوتبوك إل.إم"، والتي تقوم بتوليد بودكاست باستخدام مضيفين افتراضيين من الذكاء الاصطناعي بناء على المعلومات التي يشاركها المستخدم مع التطبيق، مثل قراءات الدورة أو المذكرات القانونية، حيث يحصل المستخدم على ملخص سريع للأشياء التي يجب معرفتها بناء على اهتماماته.