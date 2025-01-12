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إرجاء إطلاق صاروخ «بلو أوريجين»

بلو أوريجين
12 يناير 2025 15:46

أُرجئت الأحد الرحلة الأولى لصاروخ "نيو غلين" الفضائي التابع لـ"بلو أوريجين" والتي كان يُفترض أن تُطلق من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب الظروف البحرية.

وقالت الشركة إن "الظروف البحرية لا تزال غير مواتية لهبوط محرّك الدفع" على منصة في المحيط الأطلسي.

وحُددت نافذة إطلاق أخرى الاثنين عند الساعة 1,00 بالتوقيت المحلي (06,00 بتوقيت غرينتش).
وبعد سنوات من التصميم والتأجيلات المتعددة، يُفترض أن تشكل الرحلة الأولى لـ"نيو غلين" الذي يبلغ ارتفاعه 98 متراً، نقطة تحوّل للشركة التي أسسها الملياردير الأميركي جيف بيزوس، وربما لقطاع الفضاء الخاص.

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وأكد الرئيس التنفيذي لـ"بلو أوريجين" ديفيد ليمب، أنّ الهدف من عملية الإطلاق هو "الوصول إلى المدار. وأي شيء آخر يُنجز يكون إضافياً".

وتنظّم الشركة منذ سنوات بواسطة صاروخها "نيو شيبرد" رحلات سياحة فضائية تحمل عدداً من الركاب لبضع دقائق إلى ما بعد الحدود النهائية لكوكب الأرض.



المصدر: وكالات
صاروخ
الفضاء
بلو أوريجين
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