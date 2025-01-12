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دعوة مفتوحة لبرنامج «تدريب الفن في الأماكن العامة»

دعوة مفتوحة لبرنامج «تدريب الفن في الأماكن العامة»
13 يناير 2025 01:26

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن إطلاق دعوة مفتوحة للمشاركة في البرنامج التعليمي الجديد «تدريب الفن في الأماكن العامة»، الذي تنظمه بالتعاون مع «آرت دبي»، بهدف فتح الآفاق أمام المبدعين والفنانين والمصممين والمعماريين الرواد والناشئة من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، وتنمية مهاراتهم وممارساتهم في هذا المجال، حيث يعكس البرنامج التزام الهيئة بتفعيل استراتيجية الفن في الأماكن العامة، الهادفة إلى تطوير الميادين العامة في دبي وشوارعها وأحيائها، وتعزيز الثقافة البصرية فيها، بما تحتضنه من أعمال فنية وتركيبية، وجداريات ومجسمات فنية تعكس ما تشهده الإمارة من حراك فني وثقافي لافت.
وأكدت هالة بدري، مدير عام الهيئة، على أهمية استراتيجية الفن في الأماكن العامة ودورها في تحقيق رؤى دبي وطموحاتها بأن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي. وقالت: «يشكل الفن في الأماكن العامة بصمة مميزة تبرز أصالة دبي وتفرد هويتها الإبداعية وثراء مشهدها الفني، وما تمتلكه من بيئة إبداعية قادرة على تمكين أصحاب المواهب وتنمية قدراتهم في قطاع الفنون الذي يشكل جزءاً أساسياً من الصناعات الثقافية والإبداعية»، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد سيساهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيز روح الابتكار لدى الفنانين، وتشجيعهم على التعبير عن تجاربهم وأفكارهم ورؤاهم، وتحويلها إلى أعمال فنية مُلهمة تسهم في رفع مستوى الذائقة الفنية والبصرية في الإمارة، وترفع معدلات السياحة الثقافية فيها.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
آرت دبي
الفن
دبي للثقافة
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