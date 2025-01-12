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التعليم والمعرفة

كتاب جديد يتناول عوالم السرد الروائي للشاعر سليم بركات

كتاب جديد يتناول عوالم السرد الروائي للشاعر سليم بركات
13 يناير 2025 01:26

محمد نجيم (الرباط)

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في كتابه الجديد «عوالم السرد الروائي لدى سليم بركات»، يقربنا الناقد والباحث خليل جابو من الشخصيات والعوالم الروائية والأمكنة العجيبة التي تدور فيها روايات سليم بركات بغرائبيتها وشخوصها وفضاءاتها العجيبة، انطلاقاً من «فقهاء الظلام» إلى «أرواح هندسية» و«الريش» و«معسكرات الأبد»، وروايات سليم بركات الأخرى. من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب في الجزء الأول منه.
الكتاب يحفر في ممرات هذه التجربة الأدبية المهمة بروح الكاتب الروائي لا الناقد الأدبي، وهذا ما سيتيح للقارئ غير المتخصص أن يكون قريباً من عوالم سليم بركات عن طريق لغة واضحة بعيدة عن تعقيدات المصطلح النقدي، لا سيما أن قارئ بركات غالباً ما يعاني من تعقيد البنى النصية المتجلية في لغة شعرية محفوفة بألعاب المجاز والاستعارة، ليكون هذا الكتاب بذاته وسيلة وجسراً للتواصل بين القارئ والعالم السردي لدى سليم بركات.
يكتب خليل جابو في الكتاب، الصادر حديثاً عن «الآن ناشرون وموزعون» في الأردن، واصفاً رواية «الأختام والسديم».. «بكونها رواية يروي فيها سليم بركات طريقة صنع الألوان وتحضيرها على أيدي سبعة رسامين جاؤوا إلى أرض «ميدو»، يدخل في تفاصيل عديدة عن عالم الألوان وتحضيرها، ويسلِّط الضوءَ في طريقه وهو يروي عن عمل الرسامين على الكثير من الشخصيات في التاريخ، مستحضراً أمكنة من القريب البعيد، والبعيد القريب».
أما عن رواية «أرواح هندسية» فهي بحسب خليل جابو «مليئة باللوعة والفقدان وكل التفاصيل التي ترافق الحروب، فيسرد تفاصيل حربٍ خلقها الإنسان ووقودها الإنسان لخدمة الإنسان كما يقولون، وفي النهاية كل الحروب خاسرة، حتى الطرف المنتصر خاسر بطريقةٍ ما».

سليم بركات
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