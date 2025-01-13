مهرجان الشارقة للشعر العربي يختتم فعاليات الدورة الـ21

أسدل مهرجان الشارقة للشعر العربي مساء أمس الستار على فعاليات الدورة الـ21 التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واستمرت 7 أيام بمشاركة واسعة من شعراء وشاعرات وناقدين وإعلاميين يمثلون الدول العربية وعدد من الدول الإفريقية.

أقيم حفل الختام في قصر الثقافة في الشارقة بحضور سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة ومحمد البريكي مدير بيت الشعر ولفيف من الشعراء والمثقفين والأكاديميين ومحبي الكلمة.

وشهد المهرجان إلى جانب القراءات الشعرية ركناً لتوقيع دواوين شعرية لمجموعة من المبدعين وقدّم للقرّاء العرب 12 اسماً جديداً لفائزين في الدورة الثالثة من جائزة القوافي الذهبية كما صاحب المهرجان ندوة فكرية تحت عنوان "الشعر العربي من الثبات إلى التحوّل".

وكرّمت الدورة الحالية من المهرجان شاعرَيْن بجائزة الشارقة للشعر العربي في دورتها الـ13 ساهما بنتاجهما الإبداعي في رفد المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات الشعرية اللافتة وهما: الشاعر طلال الجنيبي (الإمارات) والشاعر حسين العبد الله (سوريا).

وكان من اللافت مشاركة شعراء أفارقة يمثلون دول السنغال ومالي والنيجر وتشاد في مشهد يؤشر إلى انفتاح المهرجان على آفاق شعرية جديدة يعزّز ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا.