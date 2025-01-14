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التعليم والمعرفة

منافسات قوية في الحلقة الخامسة من برنامج المنكوس

منافسات قوية في الحلقة الخامسة من برنامج المنكوس
14 يناير 2025 13:21

 شهدت الحلقة المباشرة الخامسة من برنامج "المنكوس" بموسمه الرابع، التي أقيمت أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، منافسات قوية بين المشاركين في البرنامج، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث في إطار حرصها على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

واستُهلت الحلقة المباشرة الخامسة من برنامج "المنكوس" بلوحة فنية أدتها فرقة الجهراء للفنون الشعبية، من ثم ترحيب مقدمة البرنامج العنود بدر بالحضور والمشاهدين، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم محمد بن مِشيط المري، وشايع العيّافي، وحمود جلوي، ومتعب بن كروّز المري.

وشهدت الحلقة عرض تقرير سلط الضوء على مجريات الحلقة الماضية، قبل أن تتجه الأنظار إلى المتسابقين الأربعة المتبقين بانتظار نتائج تصويت الجمهور، وحسمت المنافسة لصالح سلطان المري من الكويت بحصوله على 84 درجة، وسالم مانع اليامي من السعودية الذي نال 59 درجة، وفي المقابل، انتهت رحلة المتسابقين حمد سالم المزروعي من الإمارات بعد نيله 46 درجة، ومتعب بن محمد الصيعري من السعودية الذي حصل على 45 درجة.

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عقب ذلك بدأت المنافسات بين المتسابقين الـ 6 المشاركين في الحلقة، وأسفرت درجات لجنة التحكيم عن تأهل راشد آل جميان المري من السعودية بحصوله على 49 درجة، وصياد محمد اليامي من السعودية الذي حصل على 48 درجة.

وحصل سعيد علي المري من قطر على 47 درجة، وكل من سليم بن كدح الراشدي من الإمارات، وعبد الهادي آل حميدان المري، وعلي محمد وازع القحطاني من السعودية على 46 درجة، وسيكون تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج "المنكوس" حاسمًا في تأهّل اثنين من المتسابقين الذين لم يتمكّنوا من التأهل مباشرة، حيث يُتاح للجمهور فرصة دعم نجومهم المفضلين لضمان استمرارهم في المنافسة.

المصدر: وام
المنكوس
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