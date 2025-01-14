«حروف عربية» تحتفي بالخطاط التركي«إرول دونماز»

دبي (الاتحاد)

صدر عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي العدد الجديد رقم (58) من فصلية «حروف عربية». وضم العدد دراسة مطولة بعنوان (الخط العربي.. عنصر جوهري للعمارة الأندلسية.. الجامع الأموي بقرطبة وقصور الحمراء) للباحث الإسباني الدكتور خوسيه ميجيل بويرتا. وفي باب (لقاء) حوار أجراه خالد الجلاف مع الخطاط إبراهيم شنكل، حيث تحدث باستفاضة عن مؤسسة «البيرق»، وهي مؤسسة تجارية بالجمهورية التركية، حيث تعد نموذجاً رائعاً لرعاية الخط العربي من قبل رجال الأعمال الكبار.

أما ملف العدد فكان محوره الخطاط التركي إرول دونماز المعروف عربياً باسم عبدالهادي، وهو تلميذ نجيب في صومعة الخطاط الأكبر الشيخ حسين قوتلو. وقد أعد الملف خالد الجلاف. وفي باب منوعات يكتب عضو هيئة تحرير «حروف عربية» الخطاط تاج السر حسن عن (مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة) في يوبيله الذهبي، والذي انطلق تحت شعار «تجليات». بينما يستعرض الكاتب هشام عدرة كتاب (محمود الهواري عميد الخط العربي) للباحث الدكتور محمد منير أبو شعر.