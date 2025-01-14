مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تختتم عاماً حافلاً بالإنجازات

دبي (وام)

حققت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال عام 2024 سلسلة من الإنجازات المعرفية البارزة، من خلال إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات النوعية، وتنظيم الفعاليات المحورية التي ساهمت في نشر المعرفة وتعزيز مساراتها محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتعكس هذه الإنجازات جهود المؤسسة المستمرة في بناء مجتمعات معرفية مستدامة على أسس العلم والتكنولوجيا، وتؤكد التزامها برسالتها في الريادة المعرفية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للمعرفة والابتكار.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن عام 2024 شهد إنجازات هامة تعكس التزام المؤسسة بتعزيز المعرفة والابتكار، ودعم الشباب والمجتمعات عبر الشراكات الدولية، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مركزاً علمياً وفكرياً عالمياً. ومن بين أبرز إنجازات العام الماضي، «قمة المعرفة» في دورتها التاسعة التي شارك فيها أكثر من 100 متحدث من نخبة الشخصيات العالمية.

يذكر أنه على هامش قمَّة المعرفة استضافت المؤسَّسة «مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة» الذي نظَّمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» لأول مرة في المنطقة العربية.

وعلى صعيد تكريم أصحاب الإنجازات المعرفية الملهمة، كرَّمت المؤسَّسة الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2024.

وبفضل النجاح الكبير والنتائج الإيجابية التي حقَّقتها مبادرة «مهارات المستقبل للجميع»، شهدت قمَّة المعرفة 2024 انعقاد الاجتماع الأول لـ «التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات».