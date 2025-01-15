"سبيس إكس" تطلق مركبتي هبوط قمرتين

في مهمة إلى القمر، أطلقت شركة سبيس إكس، اليوم الأربعاء، مركبتي هبوط قمرتين على سطح القمر لصالح شركات أميركية ويابانية، تتطلع إلى تنشيط الأعمال على سطح القمر.

وانطلقت مركبتا الهبوط القمرتيان، في منتصف الليل، من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، لتكونا أحدث مركبتين فضائيتين خاصتين تستهدفان القمر.



إنها المحاولة الثانية لشركة آي سبيس، ومقرها طوكيو، والتي تحطمت أول مركبة هبوط لها على سطح القمر قبل عامين.



وهذه المرة، تحمل المركبة على متنها مركبة جوالة مزودة بمجرفة لجمع تربة القمر للدراسة وخطط لاختبار مصادر الغذاء والمياه المحتملة للمستكشفين في المستقبل.