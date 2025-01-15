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التعليم والمعرفة

"تيك توك" يستعد لحظر استخدامه في أميركا الأحد

شعار تطبيق «تيك توك»
15 يناير 2025 13:25

ذكر موقع "ذا إنفورميشن" الإخباري أمس الثلاثاء أن منصة تيك توك تعتزم إغلاق تطبيقها أمام المستخدمين في الولايات المتحدة عندما يدخل قرار أميركي اتحادي بحظر التطبيق حيز التنفيذ يوم الأحد، وذلك ما لم توقف المحكمة العليا تنفيذ القرار.


وفي حالة إغلاق تيك توك لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، سيؤدي ذلك إلى نتيجة مختلفة عن المنصوص عليها في القانون.

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سيفرض القانون حظراً فقط على التنزيلات الجديدة لتطبيق تيك توك عبر متاجر أبل وجوجل على الإنترنت، بينما يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدام التطبيق لبعض الوقت.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أنه بموجب خطة تيك توك، سيرى الأشخاص الذين يحاولون فتح التطبيق رسالة توجههم إلى موقع على الإنترنت يحتوي على معلومات حول الحظر.

ولم ترد منصة تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس على طلبات للتعليق بعد.

وأقر الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل الماضي قانوناً يلزم بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير الجاري أو حظر أعمالها في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
تيك توك
التطبيقات الذكية
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