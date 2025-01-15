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التعليم والمعرفة

«اللوفر- أبوظبي» يستضيف ندوة عن المتاحف الأفريقية

«اللوفر- أبوظبي» يستضيف ندوة عن المتاحف الأفريقية
15 يناير 2025 13:35

أبوظبي (الاتحاد)
يعتزم متحف اللوفر- أبوظبي، تنظيم ندوة تفاعلية بعنوان «المتاحف في أفريقيا بين اليوم والغد»، وذلك في الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري، وستشهد الندوة مشاركة كوكبة من أبرز الشخصيات لاستكشاف الأدوار المتطورة للمتاحف الأفريقية، وتأثيرها العميق على المجتمع والحوارات الثقافية العالمية. وستُعقد قبل فترة وجيزة من انطلاق فعاليات المعرض المرتقب: «ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه»، وهو المعرض الافتتاحي الرئيسي الذي يخصصه المتحف لعرض التراث الأفريقي، والذي سيُفتتح في 29 يناير الجاري.
ويتمحور البرنامج الممتد على مدار ثلاثة أيام، حول ثلاثة موضوعات رئيسة، يُستكشَف كل منها في إطار نقاشات ملهمة، تحت إشراف مجموعة من الخبراء، وهي: صياغة العلاقة بين المتحف والمجتمع التعمق في قوة السرد القصصي الشامل، وأهمية إشراك الأجيال الشابة. وتأثير المتاحف في المجتمعات المحيطة، وتسلط الضوء على الإدارة المسؤولة لمقتنيات المتاحف، ومبادرات البحوث المحلية. وجسور الترابط بين المتاحف الأفريقية والقضايا العالمية، وتشمل تسليط الضوء على ممارسات الفن الأفريقي المعاصر، وأهمية التعاون الدولي.
كما ستشهد الندوة مشاركة كوكبة متميزة من قادة الفكر، يطرحون رؤىً متنوعة حول الأهمية المجتمعية المتطورة للمتاحف في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
كما تتيح هذه الندوة فرصة مميزة للتفكير في كيفية تطور المتاحف، وتوسعة نطاق تأثيرها المجتمعي، إضافة إلى تعزيز مساهماتها في الحوارات الثقافية العالمية. وتؤكد أيضاً على التزام متحف اللوفر أبوظبي، بتعزيز الروابط الثقافية ومعالجة المسائل الملحة، بشأن الدور المتطور للمتاحف في جميع أنحاء العالم، كما تسلط هذه الفعالية المُنظّمة بالتعاون مع مؤسسة متاحف فرنسا، الضوء على الأساليب المبتكرة لممارسات المتاحف، وتشجع الحوار بشأن التحديات العالمية المشتركة.

 

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