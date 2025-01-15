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التعليم والمعرفة

إطلاق مسابقة للروبوتات لتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية في الإمارات

إطلاق مسابقة للروبوتات لتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية في الإمارات
15 يناير 2025 16:46

أطلقت جمعية الروبوتات والأتمتة بالتعاون مع جمعية الإمارات للإنترنت الآمن وجامعة دبي النسخة الأولى من مسابقة "ستوجوكومب" المخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحسين رفاهية الأطفال، بمشاركة طلاب المدارس الحكومية والخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و19 عاما.

تهدف المسابقة، التي تُعد الأولى من نوعها في الإمارات، إلى تقديم الحلول المبتكرة لتحسين رفاهية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وسيتم تقييم المشاريع من قبل لجنة تحكيم مستقلة لاختيار أفضل الفرق التي ستعرض أعمالها في الحفل الختامي المقرر يوم 29 أبريل 2025 بجامعة دبي.

وأكد الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، أهمية هذه المبادرة في تعزيز الابتكار والتميز الأكاديمي بين الطلاب، ودعم الشباب لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحسين رفاهية الأطفال، بما يتماشى مع رؤية الجامعة لتحقيق التميز في العصر الرقمي.

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وأوضح الدكتور عبدالله محمد المحياسي رئيس جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أن المسابقة الممولة من شركة ديزني بالتعاون مع شركاء مرموقين تهدف إلى تعزيز رؤية الإمارات لتكون رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشاد الدكتور سعيد خلفان الظاهري رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة، بقوة الشراكة بين المؤسسات المشاركة، مؤكدا أن المسابقة تساهم في تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز وعيهم بمسؤولية تحسين رفاهية المجتمع.

ويمكن للطلاب المهتمين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة www.stogocomp.com لتقديم أفكارهم المبتكرة، حيث ستتيح المسابقة الفرصة للطلاب للإبداع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM).

المصدر: وام
الروبوتات
التكنولوجيا
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