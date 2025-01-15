الأربعاء 15 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

تعطل" إنستجرام" لدى آلاف المستخدمين

"انستجرام"
15 يناير 2025 18:46

ذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم الإلكتروني لتتبع الأعطال إن منصة إنستجرام المملوكة لميتا بلاتفورمز تعطلت لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة صباح اليوم الأربعاء.
وقال موقع داون ديتيكتور إن هناك أكثر من 6549 شخصا أبلغوا عن وجود مشكلات في المنصة حتى الساعة 9:16 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويتتبع الموقع حالات انقطاع الخدمة في المواقع والمنصات الإلكترونية عبر جمع تقارير عن حالتها من عدد من المصادر.
وواجهت منصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب العام الماضي انقطاع الخدمة في مناسبات عدة منها انقطاع الخدمة عالميا في مارس.
وتستند أرقام داون ديتيكتور إلى البلاغات المقدمة من المستخدمين. وقد يتفاوت العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين بانقطاع الخدمة.

أخبار ذات صلة
مع نهاية ولايته.. بايدن يوجه رسالة شكر إلى الأميركيين
صناع المحتوى يبيعون مقاطعهم غير المنشورة لشركات الذكاء الاصطناعي
المصدر: رويترز
وسائل التواصل الاجتماعي
الولايات المتحدة الأميركية
إنستجرام
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل أكثر من 68 طناً من المساعدات لقطاع غزة
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل أكثر من 68 طناً من المساعدات لقطاع غزة
اليوم 19:40
عجمان يتفوق على العين بـ «رباعية»
الرياضة
عجمان يتفوق على العين بـ «رباعية»
اليوم 19:36
«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير
الرياضة
«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير
اليوم 19:30
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 50 أسيراً
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 50 أسيراً
اليوم 19:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس في الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً
اليوم 19:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©