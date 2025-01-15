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التعليم والمعرفة

«التحقيق» يحصد الجائزة الأولى لـ «مهرجان «المرموم»

خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
16 يناير 2025 02:00

دبي (الاتحاد)

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اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي»، وذلك خلال حفل نظمته في محمية المرموم الصحراوية، توجت فيه عدداً من الأفلام المشاركة في «مسابقة المرموم للأفلام القصيرة»، حيث جاء فيلم «التحقيق» للمخرج مروان شكير في المركز الأول، وحصل فيلم «مرطبات» للمخرج سيف عبدالله على المركز الثاني، فيما حل فيلم «غريب في بيتي» للمخرج أحمد صابر في المركز الثالث.
وتضمن حفل الختام، الذي حضره الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، تكريم الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي، حيث حصد عبدالله الشحي المركز الأول، تلته لطيفة الروماني في المركز الثاني، وعبدالرحيم الحمادي في المركز الثالث، وفارس المرعشلي في المركز الرابع، حيث تمكنوا عبر أعمالهم من إبراز جماليات محمية المرموم الصحراوية، كما شهد الحفل تكريم المخرج الإماراتي حسين الأنصاري، والرعاة، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم «مسابقة المرموم للأفلام القصيرة».

هيئة الثقافة والفنون
دبي
المرموم
دبي للثقافة
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