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التعليم والمعرفة

جلال برجس في «معزوفة اليوم السابع».. لغة رمزية وسرد استشرافي

جلال برجس في «معزوفة اليوم السابع».. لغة رمزية وسرد استشرافي
16 يناير 2025 02:05

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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أعلنت دار الشروق المصرية صدور رواية جديدة بعنوان «معزوفة اليوم السابع»، للروائي الأردني الحائز جائزة البوكر العربية 2021، جلال برجس. وتحمل الرواية التي جاءت في 318 صفحة من القطع المتوسط، رمزية عميقة، وتتناول مصير البشرية في ظل التحولات الكبرى والتراجع المقلق للقيمة الإنسانية.
وتدور أحداث «معزوفة اليوم السابع»، في مدينة متخيلة مكونة من سبعة أحياء، جنوبها مخيم كبير لغجر تم طردهم منها. تواجه المدينة وباءً نادراً يدفع المصابين به إلى الوقوع في غرام الموت، ما يجعل المدينة على حافة الفناء، في انتظار الخلاص الذي يأتي من مصدر غير متوقع. 
تتميز الرواية بلغتها الرمزية وأسلوبها السلس الذي يترك للقارئ مجالاً واسعاً للتأويل. كما تجمع بين عناصر التشويق والسرد الاستشرافي، لتناقش أزمات الإنسان على مر الأزمنة: الماضي البعيد، الحاضر الملتبس، والمستقبل الغامض.
وأكد جلال برجس أن الرواية تتعمق في تناقضات النفس البشرية وتسعى لاستشراف ما قد يواجهه الإنسان في المستقبل. وأكد أن العمل يأتي في سياق مشروعه الأدبي الذي يستهدف القضايا الإنسانية وما يهددها. يُذكر أن جلال برجس هو روائي وشاعر أردني بارز، حصل على العديد من الجوائز الأدبية المرموقة، من بينها جائزة كتارا للرواية العربية 2015 وجائزة رفقة دودين للإبداع السردي 2013. 
كما وصلت أعماله إلى قوائم الجوائز العالمية مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب. وترجمت رواياته إلى لغات عالمية عدة، ما يعكس حضوره الأدبي الكبير على الساحة الدولية.

جائزة البوكر العربية
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