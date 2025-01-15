شما بنت محمد بن خالد: دعم الاستدامة اجتماعياً وثقافياً

هويدا الحسن (العين)

اعتمدت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الخطط التشغيلية لمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل للعام الجديد. وقالت: «ندخل عام 2025 بطموح جديد، نرفع فيه من تطلعاتنا في مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، لتلامس تطلعات قيادتنا الرشيدة لمستقبل الحداثة الإماراتية».

وأضافت: «في السنوات الأخيرة، مثلت البنية الإنسانية والثقافية والعلمية لدولة الإمارات مُتكأً هاماً في اندماج الإمارات في الحضارة البشرية الحديثة. تتحول الإمارات من دولة مستهلكة للعلم والمعرفة إلى دولة منتجة لها، لذلك كل ما فات يضع علينا في مؤسسات النفع العام في الدولة، أن ندرك تلك الحقائق، وتكون مرتكزاً لرؤيتنا وعملنا في دعم المجتمع الإماراتي. نؤمن في مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان أن دور مؤسسات النفع العام لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يتخطى هذا المفهوم إلى ما هو أعمق لتصبح شريكاً أساسياً في دعم الدولة وتطلعاتها وبناء الحضارة الإنسانية لدولة الإمارات. نستقبل هذا العام بخطة تشغيلية وضعت بحرص ووعي، لتتضمن مشاريع مبتكرة وبرامج نوعية تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة إلى المجتمع الإماراتي من خلال التركيز على دعم الاستدامة في العمل البيئي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، وتعزيز الإبداع والابتكار. إن حرصنا الأكبر هو أن نضع الإنسان في قلب معادلة التنمية المستدامة التي تمثل حجر الزاوية لرؤية الإمارات 2071»

وقد وضعت إدارة المؤسسات الخطط التشغيلية للعام الجديد لتواكب توجهات ورؤية واستراتيجية الدولة والقيادة الرشيدة، متمثلة في تحقيق أهداف المشاريع الوطنية ومن أبرزها: إرث زايد، والحملة الوطنية زايد وراشد، وكذلك الحملة الوطنية ازرع الإمارات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الأسرة والمرأة ورعاية الطفل، والبرامج الثقافية والقرائية والبيئية والحرف اليدوية وطقوس القهوة والسنع الإماراتي الأصيل عبر المجالس، ودعم الأسر المنتجة ودمج أصحاب الهمم والتحفيز على التطوع كهدف أساسي، وتحقيق الشراكة المجتمعية، إيماناً بأهمية المسؤولية المجتمعية.

فعاليات متنوعة

يذكر أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات انطلاقاً من الخطط الجديدة، حيث بدأت قاعات مكتبة أجيال المستقبل برامجها يوم الأحد من كل أسبوع، كما بدأت حافلة المكتبة الذكية المتنقلة بزيارة عدد كبير من المدارس واستقبالها للطلبة بمقر المكتبة من كافة الأعمار، كما قدم «برنامج شما محمد للتثقيف البيئي»، من خلال نادي الأجيال البيئي، ورشاً داعمة للبيئة تحت شعار «أخضر أزرق دايم»، بالإضافة إلى تقديم منهاج بيئي مبتكر للمدارس يدعم أهداف التنمية المستدامة، والاستمرار في مبادرة واحات شما الخضراء. فيما استقبل مشروع «إرث زايد» الطلبة في وحدة التراث المختصة بمجالات عدة ومنها: فنون الحرفيات» التلى، السدو والنول وتدوير الملابس القديمة، كذلك مدرسة القهوة والسنع التي تسلط الضوء على سنع المجالس وسنع البنات وطقوس القهوة العربية وإعدادها، وكل ما يتعلق بالموروث الشعبي.