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التعليم والمعرفة

«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك بمعرض القاهرة للكتاب

«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك بمعرض القاهرة للكتاب
16 يناير 2025 00:07

دبي (وام) تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية. تهدف المؤسسة من خلال المشاركة إلى تسليط الضوء على مشاريعها وبرامجها ومبادراتها المتنوعة الرامية إلى تعزيز المعرفة وتشجيع القراءة وإثراء المحتوى المعرفي العربي، وتتضمن مشاركتها جدول فعاليات حافل بالجلسات الحوارية وورش العمل والندوات، والتي تدور في حقول الأدب والفن والعلم والمعرفة، كما تعتزم المؤسسة إطلاق مجموعة جديدة من إصداراتها في المجالات العلمية والأدبية والتاريخية وأدب الأطفال، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات المفتوحة مع زوار المعرض واجتماعات مع شركاء استراتيجيين وممثلين عن القطاع المعرفي ودور النشر المشاركة، فضلاً عن استعراض مستجدات مشروعاتها القائمة وأحدث مبادراتها في مجالات النشر والتأليف والابتكار وتعزيز المعرفة. وأكد جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حرص المؤسسة على مواكبة الفعاليات المعرفية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد من أبرز الأحداث السنوية التي تسهم في إثراء الحراك الفكري في العالم العربي، حيث يجمع عشاق المعرفة والناشرين والمبدعين في مكان واحد ويتيح لهم الفرصة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق التعاون داخل الأوساط المعرفية، بما يشكل دفعاً إضافياً لحركة التأليف والنشر، ويسهم في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الشراكات الفعالة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات. ويقدم برنامج دبي الدولي للكتابة التابع للمؤسسة خلال المشاركة برنامجاً غنياً من الفعاليات والجلسات النقاشية، بمشاركة مدربيه ومنتسبيه إلى جانب إطلاقه ورشاً جديدة للمبدعين العرب في مختلف المجالات، بهدف تمكين المواهب الشابة بمجال الكتابة والوصول بهم وبإنتاجاتهم الأدبية إلى العالمية، كما يناقش مركز المعرفة الرقمي في جلساته وورش العمل، التي يُنظمها خلال المعرض، عدة محاور مهمة تتناول صناعة المحتوى والمنصات الرقمية ومستقبل المعرفة الرقمية.

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«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك بمعرض القاهرة للكتاب
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«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك بمعرض القاهرة للكتاب
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