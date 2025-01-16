أبل تنضم إلى تحالف لتطوير تقنيات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد

أعلنت شركة أبل انضمامها إلى تحالف Ultra Accelerator Link Consortium الذي يهدف إلى تطوير تقنيات تربط بين شرائح الذكاء الاصطناعي داخل مراكز البيانات الحديثة.





شركات كبرى تشارك في التحالف وأبل تضيف قيمة جديدة





يعمل التحالف على إنشاء معيار جديد يُعرف باسم "UALink"، يهدف إلى تحسين الاتصال بين شرائح تسريع الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءاً أساسياً من مزارع الخوادم المتطورة.





تشمل عضوية مجلس إدارة التحالف شركات كبرى مثل "علي بابا" وشركة أشباه الموصلات "Synopsys"، بالإضافة إلى أبل التي انضمت حديثاً.





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تفاصيل المعيار UALink وأهدافه المستقبلية





وأعربت "بيكي لوب"، مديرة هندسة المنصات في أبل، عن تفاؤلها بهذا التعاون، قائلة إن UALink "يمتلك إمكانات واعدة لحل تحديات الاتصال وخلق فرص جديدة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي ومتطلباته". وأضافت: "لطالما كانت أبل رائدة في الابتكار والتعاون لدفع صناعتنا إلى الأمام، ونحن متحمسون للانضمام إلى مجلس إدارة UALink".

يهدف معيار UALink إلى ربط مجموعة متنوعة من الشرائح، من وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) إلى الحلول المصممة خصيصاً، بهدف تسريع عمليات تدريب وتحسين وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. يعتمد هذا المعيار على معايير مفتوحة، مثل تقنية "Infinity Fabric" الخاصة بشركة AMD، ومن المتوقع إطلاق المنتجات الأولى التي تستخدم UALink في غضون السنوات القليلة المقبلة.





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تشمل قائمة أعضاء التحالف شركات بارزة مثل "إنتل، وAMD، وجوجل، وأمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت، وميتا. ومع ذلك، تبرز غياب شركة Nvidia، أكبر منتج لوحدات تسريع الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد على تقنيتها الخاصة "NVLink" لربط الشرائح داخل مراكز البيانات.





جاء انضمام أبل إلى التحالف في وقت زادت فيه استثماراتها في البنية التحتية لدعم منصتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، "Apple Intelligence"، التي تقدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفقاً لتقارير صحيفة Wall Street Journal، تعمل أبل حالياً على تطوير شريحة خادم جديدة لتحسين كفاءة مراكز بياناتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.







Apple Intelligence: التحديات والتحسينات







رغم ذلك، لم تحظَ بعض ميزات Apple Intelligence بترحيب واسع، حيث وصفها البعض بأنها "عملية لكنها مملة". وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أبل عن تحسين إحدى ميزاتها المتعلقة بالتنبيهات الإخبارية الموجزة، بعد شكاوى المستخدمين من عناوين أخبار غير دقيقة.