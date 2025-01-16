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انطلاق صاروخ "نيو جلين" التابع لشركة الفضاء "بلو أوريجين" للمرة الأولى

انطلاق صاروخ "نيو جلين" التابع لشركة الفضاء "بلو أوريجين" للمرة الأولى
16 يناير 2025 12:16

انطلق صاروخ نيو جلين الفضائي التابع لشركة بلو أوريجين المملوكة لجيف بيزوس من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية في أولى رحلاته، بحسب ما أظهرته صور البث المباشر.

 

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وجرى تطوير الصاروخ البالغ ارتفاعه 98 متراً، المسمى على اسم جون جلين وهو أول رائد فضائي يدور حول الأرض، وهو قيد التطوير منذ نحو عقد.

ويضم معززاً من المرحلة الأولى وهو مصمم لتنفيذ 25 رحلة كحد أدنى.

وبعد مرحلة الانفصال، سوف تحاول بلو أوريجين الإقدام على الإنجاز الصعب المتمثل في هبوط المعزز على بارجة تسمى جاكلين تطفو في المحيط الأطلسي، والمسماه على اسم والدة بيزوس.

وكتبت شركة بلو أوريجين عبر منصة إكس قبل عملية الإطلاق التي تمت في وقت مبكر من اليوم الخميس "هدفنا الرئيسي اليوم هو الوصول إلى المدار بأمان".



المصدر: وكالات
صاروخ
الفضاء
جيف بيزوس
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