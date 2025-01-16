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وفد برمودا يستكشف تجارب «دبي للثقافة»

جانب من الزيارة (من المصدر)
17 يناير 2025 01:53

دبي (الاتحاد)

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زار وفد رفيع المستوى من جمهورية برمودا، مقر هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في حي دبي للتصميم، وجاءت هذه الزيارة في إطار الشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الهادفة إلى نقل أبرز التجارب الإدارية المحلية، والتعرف على أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي، ومشاركتها مع حكومات الدول المنضوية تحت مظلة البرنامج لتمكينها من الارتقاء بمستوى أدائها والنهوض بمجتمعاتها، بما يعزز أهداف التنمية العالمية الشاملة.
وخلال زيارته التقى وفد جمهورية برمودا مع نخبة من قيادات «دبي للثقافة»، وبحث معهم سبل توطيد علاقات التعاون المشترك وتبادل المعارف في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية، كما اطلع على ممارسات الهيئة الإدارية المتعلقة بتطوير الأعمال، وأساليبها في تطبيق المعايير العالمية الخاصة بأنظمة الأيزو والشراكات والحوكمة، والتوظيف المستدام، والتزامها بالتنوع والشمول وتقييم أثر تحسين النظم الإدارية، وتحسين جودة الخدمات لتحقيق التميز في القطاع الثقافي والفني.
واستعرض مسؤولو «دبي للثقافة» أثناء اللقاء الجهود التي تبذلها الهيئة لإثراء مشهد دبي الإبداعي ودعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال سلسلة شراكاتها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة الرامية إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب، وتمكينهم من العيش والعمل والإنتاج ضمن بيئة ثقافية مرنة. 

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