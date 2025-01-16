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التعليم والمعرفة

اكسبوجر 2025.. احتفاء عالمي بالفنون البصرية 26 فبراير المقبل

من نسخة سابقة لمهرجان اكسبوجر (من المصدر)
17 يناير 2025 01:53

الشارقة (الاتحاد) 
يستعد المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» لإطلاق نسخته التاسعة، التي تمثل احتفاء عالمياً بالفنون البصرية بمختلف أنواعها، وذلك في الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2025، حيث يقام لأول مرة في موقعه الجديد بمنطقة الجادة في الشارقة، على مساحة 49 ألف متر مربع، ليقدِّم تجربة استثنائية ومبتكرة تشهد أكثر من 349 فعالية إبداعية وبرنامجاً يمتد على مدار 84 ساعة.
ويأخذ «اكسبوجر» الحضور من موقعه الجديد في رحلة إلى عالم لا حدود له من فنون السرد البصري، إذ يتحوّل المهرجان إلى لوحة فنية حية تجمع بين الإبداع، والابتكار، والرسائل الهادفة، موفراً منصة رائدة لاستعراض أعمال أبرز الفنانين البصريين في العالم.

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ويجمع المهرجان، الذي ينظّمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، 420 مصوراً وصانع أفلام وفناناً بصرياً عالمياً من 48 دولة، ويقدم معارض فنية مبتكرة، وتركيبات تفاعلية تعرض أكثر من 3100 صورة وتحفة بصرية موزعة على 98 معرضاً فردياً وجماعياً، تتناول موضوعات ثقافية، بيئية، وإنسانية، مما يفتح آفاقاً جديدة للإبداع والتأمل. ويقدّم «اكسبوجر» للحضور تجربة شاملة عبر أكثر من 72 ورشة عمل متخصصة، و50 جلسة حوارية وخطاباً ملهماً، بالإضافة إلى عرض 58 فيلماً، وتنظيم 53 جلسة تقييم للسير الفنية، و18 جلسة نقاش جماعية، كما يوفّر جولات إرشادية، وحفلات توقيع كتب، إلى جانب الدورة الرابعة من «القمة البيئية».
ويتيح المهرجان لخبراء وهواة التصوير، وعشاق الفنون البصرية، فرصة المشاركة في ورش العمل والخطابات الملهمة، ومجموعة متنوعة من البرامج مثل «مختبرات أدوبي الاحترافية»، و«جلسات تقييم السير الفنية»، التي توفر فرصة عملية للتعلم والتدريب تحت إشراف خبراء عالميين.
وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «بينما نعلن عن النسخة التاسعة من اكسبوجر، نحتفي بمكانته كأحد أبرز المهرجانات العالمية لصنّاع الصورة، مما يعزز حضور الشارقة كعاصمة لرواة القصص البصرية، ويعكس المشروع الثقافي والحضاري للإمارة، إذ كانت رسالة المهرجان ولا تزال تتجسد في الاستثمار بقوة القصص المصورة لتغيير المفاهيم ودعم مساعي التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال توفير ملتقى عالمي يجمع الشغوفين بالفن، ويخلق بيئة معرفية وتعليمية، ويستكشف فرص الابتكار والعمل المشترك للعاملين في قطاع الصناعات الإبداعية المرئية».
وأكّد مدير عام المكتب الإعلامي قائلاً: «يمثل المهرجان الدولي للتصوير ملتقى للعقول، يتيح لرواة القصص البصرية مشاركة رحلاتهم، وتبادل الأفكار، وإلهام بعضهم البعض». 

إكسبوجر
المهرجان الدولي للتصوير
الفنون البصرية
الشارقة
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